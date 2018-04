Cifuentes reaparece en la rueda de prensa del Consejo después de semanas sin ir para defender el trabajo del Gobierno

Publicado 17/04/2018 12:01:16 CET

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha reaparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno después de que llevara varias semanas sin hacerlo y lo ha hecho para defender que el Ejecutivo autonómico ha seguido trabajando estas semanas pese a la polémica del máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Esta aparición llega el mismo día en el que ha anunciado a través de una carta al rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, que quiere renunciar al polémico título y cuando ha pedido "disculpas" por si alguien ha sentido agravio por las facilidades que le dieron para cursarlo.

De rojo, un color muy habitual a su vestimenta, se ha sentado en la misma mesa que el portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, que últimamente es el que daba cuenta en la rueda de los acuerdos aprobados en la reunión semanal del Consejo y que, también en las últimas semanas, estaban centradas en preguntas de los medios sobre la polémica del título.

Tras sentarse, Cifuentes ha mencionado el "interés desmedido en la prensa y los medios de comunicación" por los acuerdos del consejo, "unos acuerdos muy importantes" que tiene el "placer y el honor" de comunicar; bajada de tasas en escuelas infantiles, el realojo de la Cañada Real, paso previo al Convenio o el acuerdo sobre la Quinta de Vistalegre.

Antes de pasar la palabra a Garrido, Cifuentes ha señalado que a estos "acuerdos importantes" se suman "las numerosas iniciativas que el Gobierno ha llevado a cabo en las últimas semanas" a pesar "de la presión" que ha habido y "que ha hecho parecer que el tema más importante es el del famoso máster".

"A pesar de todo es importante que el Gobierno ha seguido trabajando, no hemos dejado de trabajar, no ha habido paralización como repiten algunos grupos políticos y como recogen algunos medios", ha asegurado Cifuentes, quien ha indicado que la prueba de que "no ha habido paralización" es que en los últimos 28 días el Gobierno ha realizado un total de 78 convocatorias y hechos públicos.

En este sentido, ha querido destacar algunas de estas convocatorias por su "extraordinaria importancia" como la entrega de los premios de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la Mesa Regional del Turismo, la Noche de los Teatros o la presentación junto con el Ministerio de Fomento del nuevo Plan de Cercanías.