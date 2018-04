Cifuentes reitera que no dimite porque no ha cometido "irregularidades" y dice que tiene el apoyo de Rajoy

Actualizado 17/04/2018 13:41:22 CET

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cifuentes renuncia por carta a su máster y pide disculpas por sus "condiciones flexibles"

La presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, ha reiterado este martes que no se plantea dimitir por la polémica de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), porque considera que no ha cometido "irregularidades", y asegura que tiene el apoyo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, repleta de medios de comunicación, y tras renunciar a su título, Cifuentes ha sostenido que cree que no hay razones "objetivas" para su dimisión porque está cumpliendo con el acuerdo de investidura que tiene con Ciudadanos y porque no está siendo "investigada, lo que antes se llamaba imputada". Además, ha sostenido que ya ha dado explicaciones "sobradas no, sobradísimas" sobre la cuestión.

La presidenta madrileña ha recordado que sobre la mesa hay una moción de censura, propuesta por el PSOE, "un mecanismo parlamentario perfectamente legítimo", y que si la formación naranja decide finalmente apoyarla tendrán que ser ellos los que den explicaciones de por qué en la región acaba gobernando "la izquierda" y de por qué actúa de "forma irresponsable".

Pero, Cifuentes ha reconocido que ella estará "siempre, siempre" a lo que diga el PP, como ha estado a lo largo de sus 30 años de militancia política. La también presidenta del partido en la región ha sostenido que "no ve ningún motivo para la dimisión, más allá de intereses políticos", y ha reiterado que comparte al "cien por cien" las declaraciones de algunos miembros de su partido de que "hay que esperar a lo que diga la Justicia".

"Tengo el apoyo de mi partido y de mi presidente por supuesto, lo tengo, indudablemente", ha defendido con contundencia a continuación, para a renglón seguido sostener que no va a entrar en polémica ni con declaraciones de miembros de otros partidos ni de su partido "con nombres o sin nombres".

Además, ha querido dejar claro que la batería de medidas anunciadas este martes, como la reapertura de la Finca de Vista Alegre o la bajada de tasas infantiles, "en absoluto es un desafío" a nadie sino que obedece a que son un Gobierno que trabaja "con un ritmo muy intenso". "Nuestra obligación como Gobierno es gobernar para los madrileños, cosa que haremos hasta el último día sea el día que sea. Me gustaría que fuera hasta finalizar la Legislatura. Trabajaré hasta que sea presidenta con las mismas ganas y el mismo ímpetu", ha sostenido 28 días después de que estallará la polémica.

"YO, SINCERAMENTE, NO QUIERO EL MÁSTER"

Cifuentes ha indicado que la renuncia del máster, que le ha comunicado por carta al rector de la URJC, Javier Ramos, esta misma mañana, la ha tomado por "decisión personal" y ha reconocido que ha tenido que pensarlo bien porque haga lo que haga se la critica.

La dirigente madrileña ha hecho hincapié en que no quiere hacer valoraciones sobre la misiva más allá de reiterar que no ha cometido "ninguna ilegalidad" y que ha cumplido "todos y cada uno de los requisitos que la Universidad le puso para el cumplimiento del máster". Asimismo, ha reiterado que "jamás" ha obtenido "ninguna ventaja ni profesional, ni laboral, ni económica ni de ninguna clase" por ese título.

La presidenta de la Comunidad ha insistido en que, tal y como trasladó en la misiva, si se equivocó al aceptar las "facilidades" de la URJC pide disculpas "a quien se haya sentido agraviado". "He tomado la decisión de renunciar a ese título como consecuencia de que se han sabido irregularidades administrativas. Yo, sinceramente, no quiero ese máster", ha apuntado.