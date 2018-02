Cifuentes respeta que Aguirre no se querelle contra Granados pero ella llegará "hasta el final" para defenderse

Publicado 20/02/2018 10:43:28 CET

Cree que "Granados toca y la oposición baila" para tratar de minarla políticamente

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha señalado que respeta que la expresidenta regional Esperanza Aguirre no se querelle contra el exsecretario del PP de Madrid Francisco Granados, después de que éste las implicase en la supuesta financiación irregular del PP, pero ha defendido que ella llegará "hasta el final" para defenderse.

En una entrevista concedida a Telecinco y recogida por Europa Press, Cifuentes ha indicado que, a su parecer, las declaraciones de Granados contra Esperanza Aguirre y contra ella responden a un intento de "diluir sus responsabilidades" y también a una "venganza".

En cuanto a esto último, cree puede estar vengándose de Aguirre por "rencor" al haberle cesado como consejero y como secretario general; mientras que en su caso cree que puede basarse en que al principio de la Legislatura la Comunidad de Madrid tomó la decisión de personarse como acusación particular en el caso Púnica así como que en un momento en el juicio se mostraron a favor de que Granados continuase en prisión preventiva.

En este punto, la dirigente madrileña ha recordado que ella ha presentado una querella criminal por "injurias, calumnias hechas con publicidad y por delito contra la integridad moral". Una acción judicial, ha recordado, que presenta con sus propios abogados y no con los de la Comunidad. Para Cifuentes, el exconsejero ha entrado "en una deriva de mentiras" y cree que probablemente continúe en esa línea.

Al ser preguntada por las palabras de Aguirre, que señaló este lunes que no presentaría una querella contra Granados porque, entre otras cuestiones, no tiene dinero, Cifuentes ha defendido que "cada persona toma las decisiones que le corresponde". Pero, para ella, "no hay una prioridad mayor en estos momentos que demostrar que este señor es un sinvergüenza y que en la vida no vale todo".

"Voy a llegar hasta el final porque no voy a permitir que un sinvergüenza, un presunto delincuente, un señor que todo el mundo sabe que tenía un millón de euros en el altillo de la casa de los suegros, una cuenta en Suiza, que parece ser que un constructor le había regalado una mansión en Valdemoro, quiera manchar mi reputación, mi trayectoria y mi honor", ha espetado a continuación.

"ABSOLUTAMENTE HONRADA"

Cifuentes se siente "orgullosa" de su trayectoria de servicio público, "absolutamente honrada". También ha recordado que desde el momento en el que tuvo responsabilidad de gestión planteó que tendría "tolerancia cero contra la corrupción". "Yo sabía que mantener esta posición podía tener consecuencias, pero desde luego voy a llegar hasta el final", ha sostenido.

En este sentido, la también presidenta del PP de Madrid ha defendido que durante las etapas de Aguirre y González no tenía "absolutamente ninguna" relación con las finanzas del PP para las campañas. La dirigente madrileña ha asegurado que tenía cargos "de segunda fila, nunca jamás ningún puesto con la gestión".

En cuanto a la etapa actual, Cifuentes ha incidido que no lleva las cuentas "directamente" pero respalda la gestión de la tesorera del partido, la también consejera de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo, en la cual tiene "absoluta confianza".

"Desde luego el día que haya que dar cuentas de la gestión del PP yo me voy a responsabilizar, porque creo que después de todo lo que hemos visto los presidentes de los partidos tenemos que hacerlo", ha defendido. Para la presidenta regional en la etapa de Aguirre hubo "exceso de confianza en personas inadecuadas".

"GRANADOS TOCA, LA OPOSICIÓN BAILA"

Por otra parte, Cifuentes se ha referido al hecho de que la Mesa de la Asamblea haya aceptado que acuda a comparecer a la comisión de corrupción de investigación política de la Cámara regional y ha indicado que le parece que la oposición está "aprovechando la declaración de un presunto delincuente" para tratar de minarla políticamente.

"Me parece lamentable que la oposición dé credibilidad a un presunto delincuente, frente incluso a lo que el juez ha determinado. Me parece muy triste que en todo este sainete el señor Granados toque y la oposición baile", ha indicado.

La presidenta regional cree que están utilizando "cualquier asunto" porque están haciendo una gestión "razonablemente buena" en el Gobierno, con medidas positivas por los madrileños, para que se la relacione con corrupción.