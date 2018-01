Cifuentes tendrá que comparecer finalmente el 2 de febrero sobre Lezo en la Comisión de Investigación

Actualizado 26/01/2018 13:31:49 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tendrá que comparecer finalmente el próximo 2 de febrero en la Comisión de Investigación sobre corrupción política como "consejera del Canal de Isabel II entre los años 2012 y 2014" al objeto de informar sobre el caso Lezo.

PSOE y Ciudadanos han votado a favor de que la presidenta regional acuda a comparecer sobre esta cuestión; mientras que el PP ha mostrado su rechazo. Podemos no puede votar porque no tiene representación en la Mesa de la Comisión --compuesta por presidente, vicepresidente y secretaria general--.

La dirigente autonómica será la única compareciente de este día en la Comisión, en la que no estará acompañada oficialmente del Grupo Parlamentario Popular porque se habrá hecho efectiva su baja de esta comisión y será la primera vez que no acuda.

"Se va a continuar con la comparecencia para la próxima semana y hemos hablado sobre el informe y los grupos creemos que no hay problema. Entendemos que son recomendaciones del letrado y se ha decido por los grupos que el 2 de febrero la tengamos hablando sobre el caso Lezo en el momento que ella era vocal del Consejo de Administración del Canal de Isabel II", ha señalado el portavoz de Ciudadanos en la Comisión, César Zafra, a la salida de la reunión de la Mesa.

Sobre la posibilidad de que Cifuentes tenga que acudir una tercera vez a la comisión para abordar la no remisión de las actas del Canal de Isabel II cuando la oposición se lo requirió al Gobierno regional, Zafra ha sostenido que ese punto es la Mesa de la Asamblea "la que lo tiene que decidir".

Por su parte, el portavoz popular en la Comisión, Alfonso Serrano, ha lamentado que los grupos de la oposición "hayan pasado olímpicamente de las recomendaciones de los informes jurídicos", algo que le sorprende de PSOE y Ciudadanos "porque dicen que siempre hacen caso a los informes y no lo han cumplido cuando el letrado lo desaconsejaba y exigía justificación clara".

Durante la reunión, Serrano ha asegurado que PSOE, Podemos y Ciudadanos "no han dado ningún argumento que justifique que llamen sólo a Cifuentes sobre esta cuestión". "Lo que va a ocurrir es un fraude parlamentario y reglamentario al más puro estilo -- de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell-- y un intento de intimidación política", ha criticado el popular.

Por otro lado, el portavoz del PP ha aseverado que la dirigente autonómica "tiene obligación de comparecer" y "el derecho a no declarar" y los grupos parlamentarios "están obligados a no preguntarle por otra cosa" que no sea como su papel de vocal en el Consejo de Administración.

Así, ha asegurado que lunes "será oficial" la baja de su grupo en la Comisión, pero ha señalado que querían asistir a estas reuniones "para ser testigos de esta ignominia". "Esta comisión ha quedado desprestigiada al dar caza política a un adversario. Es un juguete para los intereses políticos y los meses que le queda a ese aquelarre les deseo la mejor de las suertes y que sus derechos como comparecientes se vean recogidos", ha zanjado Serrano.

"NOS VAN A DAR GATO POR LIEBRE"

La portavoz del PSOE, Encarnación Moya, ha indicado que no se han opuesto a que Cifuentes vaya a comparecer sobre el caso Lezo, pero ha sostenido que para su grupo lo "importante y lo que les interesa" es lo referente a la remisión de las actas. "Sabemos que no va a poder hablar sobre lo que nos interesa y no va a aclarar nada", ha augurado la socialista.

No obstante, Moya ha asegurado que propondrán a la Mesa de la Asamblea que se reconsidere que la presidenta regional vaya a dar explicaciones "otro día" a la Comisión sobre esta cuestión.

Para el portavoz de Podemos en la Comisión, Miguel Ongil, ha tachado de "sorprendente" que la presidenta en esta Comisión, Dolores González Pastor, de Ciudadanos, diga que ella "tendrá que intervenir para cortar cuando se le pregunte -- a Cifuentes-- por algo que tenga que tenga que ver con las actas siguiendo el reglamento" y "a la vez escuchar a Zafra tratando de hacer ver que se va a poder hablar sobre las actas".

"Les pediría que se aclararan un poco y que dejen de marear la perdiz y que dejen de marear a la gente. Desde nuestro grupo estamos preocupados porque esto tiene la apariencia de que nos van a dar gato por liebre. Hemos pedido garantías al grupo de Ciudadanos de que en algún momento traigamos a Cifuentes por el tema de las actas y no hemos tenido garantías", ha sostenido Ongil.

Por último, ha lamentado que la "beneficiada de estos vaivenes" de la formación naranja "evitan que Cifuentes responda a las preguntas más calientes y que salga intacta" sobre la explicación de la no remisión de las actas del Canal de Isabel II cuando se lo solicitaron.