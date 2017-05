Ciudadanos rechaza hablar con PSOE y Podemos de una moción de censura en Madrid ">

Actualizado 03/05/2017 17:17:47 CET

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha rechazado hablar con PSOE y Podemos de una moción de censura contra Cristina Cifuentes, al tiempo que ha asegurado que mientras no se incumpla el pacto de investidura no van a "plantear alternativas".

"No vamos a sentarnos a hablar de mociones de censura, yo creo que hay que sentarse para hablar de leyes, reformas, buscar acuerdos, pero no para plantear una moción de censura cuando en la Comunidad de Madrid el acuerdo de investidura no se ha roto", ha manifestado Aguado en declaraciones a los medios en la Asamblea.

"Esa fue la condición que se puso encima de la mesa hace dos años, cuando firmamos el pacto de investidura con el partido conservador, y en la medida que no se incumpla ese acuerdo no vamos a plantear nosotros alternativas", ha explicado.

Aguado se ha pronunciado en este sentido en respuesta a una pregunta sobre el anuncio que hizo este martes la secretaria general del PSOE-M, Sara Hernández, en relación con una ronda de contactos con vistas a buscar *una alternativa de gobierno*.

"A día de hoy no está en nuestra agenda, nos reunimos para hablar de muchos temas pero no para presentar una moción de censura que creo que es un brindis al sol", ha agregado el portavoz de Ciudadanos, quien ha aseverado que desde que su formación está presente en la Comunidad "ya no hay imputados por delitos de corrupción política" y "se está haciendo que el PP cumpla un acuerdo de investidura impensable hace dos años".

Por su parte, la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz Huerta, ha recordado que este 2 de mayo han lanzado una consulta ciudadana que durará hasta este domingo sobre la moción de censura a Cifuentes, cuyo resultado esperan que sea un "sí rotundo y contundente y que haya una participación masiva".

"Nosotros queremos que esta moción de censura sea también una moción ciudadana, que venga acompañada de un proceso de movilización ciudadana y de acompañamiento de la gente que quiere promover esta impugnación del Gobierno", ha explicado Ruiz Huerta.

Además, la portavoz parlamentaria de Podemos ha explicado que, cuando termine esta consulta, se va a poner en marcha una "ronda de conversaciones tanto con Ciudadanos como con el PSOE", con el objetivo de "establecer un programa alternativo a las políticas de Cristina Cifuentes".

"Si quieren demostrar que de verdad han venido a regenerar, como han prometido a sus votantes, deberían tomarse en serio estas conversaciones para intentar forjar una mayoría alternativa a Cifuentes", ha manifestado Ruiz Huerta, en alusión a Ciudadanos.

La portavoz de Podemos ha precisado que se trata de hacer un programa político en el que puedan estar de acuerdo los grupos de la oposición. "Porque dan los números en la Asamblea de Madrid y es la responsabilidad que tenemos ante esta situación de excepcionalidad y de podredumbre del PP", ha apostillado.

Por otro lado, ante el anuncio de Sara Hernández, ha dado la "bienvenida" al PSOE "al mundo de la oposición al Gobierno de Cristina Cifuentes del PP y del PP en el Estado también". "Ojalá esto que dice Sara Hernández sea trasladable al PSOE estatal, porque no se entiende que tengan una posición diferente para la Comunidad de Madrid que para el Estado", ha agregado.

Asimismo, ha dicho que "no importa" que la iniciativa haya sido de Podemos, porque "no se trata de arrogarse ningún protagonismo" sino de ser "capaces de forjar una mayoría alternativa".