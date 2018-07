Cobo: "Los ciudadanos creen que la situación que vive España sólo tiene una posibilidad de arreglo: un gobierno del PP"

Actualizado 26/01/2011 11:58:21 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ha considerado este miércoles que "los ciudadanos creen que la situación tan difícil que vive España sólo tiene una posibilidad de arreglo: un gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy", una afirmación que ha apoyado en las últimas encuestas, que son "muy favorables".

En declaraciones a los medios tras la reunión del Grupo Municipal Popular, el vicealcalde ha hecho balance de la convención que el PP ha celebrado este fin de semana en Sevilla. "El mensaje para todos, para los que tenemos un cargo público y también para los afiliados, es que aun estando todo muy bien porque las encuestas son muy favorables, hasta que se celebran las elecciones nunca hay nada ganado".

"Nos alegra saber que el clima general es de creer los ciudadanos que en este momento la situación tan difícil que vive España sólo tiene una posibilidad de arreglo: un Gobierno del PP presidido por Rajoy", ha señalado.

Así, ha afirmado que todos los 'populares' seguirán "trabajando hasta el 22 de mayo pensando que ese día no termina nada". "El día que se celebran las elecciones no has acabado: ese día empiezas a poner en marcha las cuestiones con las que te comprometiste con los ciudadanos", ha recordado a renglón seguido.

En la misma línea, Cobo ha eludido valorar las palabras de la presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ofreciéndose a Rajoy para formar parte de las listas. "Las valoraciones sobre lo que dice Esperanza Aguirre las han hecho Rajoy y (la secretaria general del PP, María Dolores de) Cospedal, que es a la que le corresponde hacerlas, y yo no voy a hacer ninguna valoración de lo que diga Aguirre", ha señalado.

LISTAS MUNICIPALES

Finalmente, preguntado por las listas 'populares' al Consistorio, de las que sólo se conocen el número 2 y 3 (Ana Botella y Manuel Cobo, respectivamente), el vicealcalde ha señalado que se respetarán "absolutamente los plazos que marca la legislación vigente".

"Todavía no es el momento de presentar la lista y creo que, como siempre, se hará entre la Dirección Regional y la Nacional, porque la lista del Ayuntamiento, como la de la Asamblea, es una propuesta del Comité Electoral Regional, pero la aprobación definitiva le corresponde al Nacional", ha recordado.

En cualquier caso, ha indicado que para elaborar la lista "nunca hay más problemas de los que significan que en un determinado número de puestos, el PP tiene muchos militantes que podrían estar en esa lista". "En Madrid hay 100.000 militantes y todos ellos podrían estar en una lista, pero nunca podremos estar todos. Pero no creo que haya ningún problema", ha apostillado.

Así, no ha sabido indicar exactamente cuándo se presentarán las listas del PP al Ayuntamiento, pero ha indicado que se hará "cuando corresponda".