Cobo dice que el "apoyo" de Rajoy y del PP a la política municipal es "total" y que es el Gobierno el que "despilfarra"

Actualizado 26/01/2011 11:49:02 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ha asegurado este miércoles que el "apoyo" del presidente del PP, Mariano Rajoy, y de todo el partido a la política del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, en particular en lo referido a la deuda municipal, es "total", y ha insistido en que es el Gobierno central el que "despilfarra", negando así que se les diera un tirón de orejas en la última convención de Sevilla, tal y como han asegurado los socialistas.

"El apoyo de Mariano Rajoy y de todo el partido a nuestra política es total porque es razonable", ha afirmado el concejal, citando al propio presidente 'popular' que, en una entrevista, dijo "algo parecido a que el Gobierno de España quiere asfixiar al Ayuntamiento de Madrid, que tiene una situación razonable, que ha explicado muy bien en qué ha invertido el dinero de esa deuda y que, en un momento de crisis económica, pide lo que hacen todos: refinanciar la deuda", ha afirmado en declaraciones a los medios tras la reunión del Grupo Municipal Popular previa al Pleno.

Además, ha hecho hincapié en que "no se puede entender cómo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo que hace en cantidades industriales para sí mismo --con 150.000 millones de euros a refinanciar este año-- no se lo permite al Ayuntamiento con 300 millones, y que lo que permite a las comunidades autónomas no se lo permita al Ayuntamiento de Madrid".

De esta manera, ha rechazado las palabras de diferentes dirigentes socialistas --como el propio candidato a la Alcaldía, Jaime Lissavetzky-, que han asegurado que en la convención del PP en Sevilla se dio un tirón de orejas a Gallardón al pedir contención de gasto y de déficit a los dirigentes 'populares'.

Además, Cobo ha insistido en que "cuanto más se hable de la deuda del Ayuntamiento, más veces hay que decir en qué ha invertido" el Gobierno local esos 7.0000 millones de euros, en contraste con el Ejecutivo central, que "es el que no puede justificar qué ha hecho con 550.000 millones de euros de deuda".

"La gente quiere que hagamos la política que hemos hecho, está de acuerdo y lo podemos justificar", ha esgrimido el vicealcalde, añadiendo finalmente que "más de 4,5 millones de parados, desde luego, no es el objetivo de alguien que tiene una deuda de 550.000 millones" y acusando a Zapatero de "despilfarro absoluto, mala gestión, cambio de políticas diarias y, como resultado, la época de mayor paro que ha vivido España".