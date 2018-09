Colocan lazos azules en apoyo al trabajo de la Policía Municipal y pidiendo "respeto" al Ayuntamiento

Publicado 07/09/2018 12:10:38 CET

Policías municipales de Madrid han colocado esta madrugada grandes lazos azules en Neptuno, Cibeles, en la Puerta de Alcalá, Atocha, Paseo de la Castellana y las Cuatro Torres en apoyo al trabajo del Cuerpo y para pedir "respeto" al Ayuntamiento de Madrid, con los que estos meses están negociando, de momento con poco éxito, un nuevo convenio colectivo.

Los sindicatos CPPM y CSIT Unión Profesional ha apoyado y participado en esta iniciativa. El primero de ellos ha abogado por "un acuerdo digno que la Policía Municipal merece y la Corporación niega de forma sistemática". "Madrid hoy comienza su vuelta al cole con calles llenas de lazos azules por el acuerdo digno que los agentes se merecen. Faltan policías y falta conciliación. No hay boicot, no somos voluntarios y no queremos trabajar sin planificación", ha señalado CSIT también en redes sociales.

También ha apoyado la iniciativa de lazos azules la Asociación de la Policía Municipal Unificada (APMU), que sigue "esperando un convenio justo, ya que la Policía se encuentra bajo mínimos, dando un servicio profesional y de calidad a los ciudadanos de Madrid".

CPPM y CSIT también ha pedido a los agentes que no se apunten voluntarios al servicio de la final de la Vuelta Ciclista a España del domingo. Además, han anunciado que la semana que viene se incrementarán y anunciarán nuevas medidas.

"Si el equipo de Barbero pretende terminar la negociación con su última propuesta, nosotros no daremos pro terminado nada y seguiremos en conflicto. Si la Corporación no cede, habrá que volver al 0,0 radical. Tenemos que ser fuertes y hacernos valer. No puede ser que todo el Ayuntamiento mejore y nosotros sigamos siendo el patito feo. Por ello habrá que hacer un esfuerzo", han señalado en un comunicado.