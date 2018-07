La compañía de bailes de la India 'Sohinimoksha' conmemora este martes el 150 aniversario del Premio Nobel Tagore

Actualizado 06/12/2011 6:38:37 CET

La compañía internacional de bailes de la India 'Sohinimoksha' conmemorará este martes, en el Fnac de Callao, el 150 aniversario del nacimiento del Premio Nobel de Literatura Rabindranath Tagore, según ha informado la organización en un comunicado.

'Bajo cielo de libertad' tendrá lugar a las 19.30 horas y albergará versos, música y danza en homenaje al legendario poeta y humanista de Calcuta. La entrada es gratuita.

La coreógrafa Sohini Roychowdhury, nacida en la misma ciudad, y el profesor de la Universidad de Salamanca Jorge Diego Sánchez, experto en Tagore, recitarán una selección de sus poemas en inglés y español, respectivamente, acompañados a la guitarra por Ramiro Jiménez.

Además, Roychowdhury, una de las maestras más reputadas de Bharatanatyam, presentará sus nuevas coreografías con un elenco de 11 bailarinas, combinando Danza India Clásica y Flamenco sobre canciones de Tagore.

TAGORE, ESPAÑA Y EL MUNDO

La búsqueda interior propuesta en los versos de Tagore conduce a una liberación tan integradora como universal, al despojar al individuo de prejuicios culturales. "Él creía en un mundo único, sin discriminación", ha afirmado la líder de Sohinimoksha, cuya propuesta artística fomenta la integración y la armonía a través de la danza y el contacto con la naturaleza.

"La visita que Sohinimoksha hace al universo de Tagore emerge de su entendimiento y celebración como puente entre culturas y ejemplo humanista", ha destacado Jorge Diego Sánchez, en alusión a la perspectiva integradora compartida por el poeta y la bailarina.

La relación cultural entre España y el país asiático la inició hace casi un siglo el propio Tagore, cuyo poemario Gitanjali fue traducido por Zenobia Camprubí y su esposo, el Premio Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez.

'Bajo cielo de libertad' contribuye a materializar "el deseo de contacto íntimo con España" expresado por el poeta indio en sus cartas. 'Where the mind is without fear?', 'Oh, prisoner' y 'Ligths' (Gitanjali), serán recitados en ingles a partir de la traducción realizada por su autor del bengalí original.