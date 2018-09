Comunidad decidirá qué hacer con el 'donut' del Campus de la Justicia y su futuro cuando se resuelva el recurso judicial

Publicado 21/09/2018 13:58:59 CET

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha señalado este viernes que se decidirá qué hacer con el edificio del Instituto de Medicina Legal, conocida como el 'donut' del Campus de la Justicia, con sus terrenos e instalaciones una vez se resuelva un recurso judicial pendiente.

Preguntado este mediodía por este asunto tras su visita al Centro Alzheimer Reina Sofía, Garrido ha recordado que "nada más llegar" al Gobierno regional tras las elecciones de 2015 iniciaron el procedimiento de desestimiento del proyecto de Ciudad de la Justicia, un nuevo plan para concentrar en los mismos terrenos de Valdebebas las sedes judiciales madrileñas, puesto en marcha por el Ejecutivo de Ignacio González.

"El proyecto estaba en adjudicación y el Contencioso dio la razón a la Comunidad, pero las adjudicatarias recurrieron en casación. Y mientras no se resuelva no podemos hacer nada. Ese edificio (el 'donut') está absolutamente aislado y está pensado para formar parte de un conjunto y por separado no tienen ningún sentido. Esperaremos a que acabe el recurso", ha reiterado.

INFORME DE LA CÁMARA DE CUENTAS SOBRE SANIDAD

El titular del Gobierno autonómico también ha sido requerido por el informe de la Cámara de Cuentas publicado por eldiario.es que señala que la asistencia sanitaria en un hospital concertado como la Fundación Jiménez Díaz le cuesta a las arcas de la Comunidad de Madrid "hasta seis veces más que en uno público".

Garrido ha respondido que con la Fundación hay firmado un convenio para 30 años que "hay que seguir y respetar escrupulosamente". "No he visto detalles de esas afirmaciones y no se ha considerado en ese informe es la amortización, que se ha incluido en el caso de la fundación, y otros costes de personal. Vamos a verlo", ha prometido.

El presidente madrileño ha aseverado que en su Gobierno son "muy respetuosos" con los informes de la Cámara de Cuentas. "Lo que hacemos es analizarlos y los que creemos que tienen razón lo aplicamos de manera inmediata, y lo que no planteamos alegaciones. Y en el informe final acataremos lo que nos diga la Cámara", ha concluido.