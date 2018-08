La Comunidad no se plantea ahora la Ciudad de la Justicia en Madrid Nuevo Norte: "Es un titular preelectoral de Carmena"

Publicado 04/08/2018 11:00:11 CET

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid no se plantea por el momento levantar ninguna Ciudad de la Justicia en los terrenos de Madrid Nuevo Norte y entiende que la propuesta que lanzó la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, la semana pasada al respecto, obedece más a un "titular preelectoral" de la regidora.

Durante la presentación del proyecto que se va a poner en marcha en los terrenos de la antigua Operación Chamartín, Carmena destacó la necesidad de una Ciudad de la Justicia en Madrid, una "reivindicación fortísima" de jueces, abogados y fiscales. El "sitio idóneo" sería Nuevo Norte por su cercanía a los edificios emblemáticos de primera instancia, en Plaza Castilla, señaló.

En una entrevista con Europa Press y preguntada por estas palabras la consejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, Yolanda Ibarrola, ha señalado que le parece "un titular preelectoral de la alcaldesa" y ha recordado que el proyecto de Madrid Nuevo Norte estaba hasta esta misma semana "con informes pendientes".

"Puede ser o no, pero esperemos a que se pronuncie el Tribunal Supremo", ha indicado Ibarrola, en referencia a la situación en la que se encuentra en estos momentos el proyecto de la Ciudad de la Justicia, que el Gobierno de la entonces expresidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes quiso paralizar pero que fue recurrido por las adjudicatarias en los tribunales.

"Si el Supremo nos dice que la adjudicación está bien hecha y que hay que empezar a construir, de qué estamos hablando...", se ha preguntado la consejera, que, de momento, lo que sí tiene claro es que no van a poner en funcionamiento el edificio que se construyó para el Instituto de Medicina Legal, conocido como el 'donuts', porque supondría un coste de 4,8 millones de euros.

En el caso de que el Tribunal Supremo les diera la razón, volverían, ha dicho Ibarrola, a presentar un proyecto de unificación de todas las sedes, y "así lo ha dicho el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido", ha recordado, para destacar que "habrá un consenso con todos los agentes jurídicos".

"No se va a tomar una decisión sin contar con jueces, fiscales, letrados de la administración, sindicatos. Abriremos una mesa, un dialogo con todos los agentes y será un proyecto consensuado... No será un proyecto unilateral de la Comunidad de Madrid", ha asegurado.

Mientras tanto, como consejera de Justicia se ha marcado otros retos y ha destacado que "hay que dar un impulso importante a lo que son las competencias de la Comunidad de Madrid, que no hay que confundir con administrar justicia sino con todos aquellos recursos necesarios para que se pueda administrar justicia de la mejor manera y en el menor tiempo posible".

"Por lo tanto, los retos van encaminados a conseguir este objetivo, en infraestructuras, en recursos económicos, en personal, en nuevas tecnologías, desde todas las perspectivas que ayudan a que la administración de Justicia se pueda llevar a cabo en mejores maneras", ha dicho.

PAGOS MENSUALES PARA EL TURNO DE OFICIO

Otra de las cosas de las que se siente orgullosa es de haber podido alcanzar un acuerdo para agilizar los pagos al turno de oficio. Ibarrola ha explicado que cuando el Gobierno comenzó a principios de Legislatura, el pago de justicia gratuita era de cinco meses y medio, ahora es de dos meses y medio y van a ir "a más" a partir de septiembre.

"Estamos viendo con los colegios y haciendo todos los trámites para adelantar los pagos y hacerlo de forma mensual", ha explicado Ibarrola, quien ha detallado que pagarán primero y luego procederán a corroborar los certificados. Para ello, hay que hacer una modificación normativa, al estar regulado por decreto y dicho trámite ya está en marcha.

Preguntada sobre por qué ahora Justicia cuenta con una consejería propia, Ibarrola no lo ha dudado: "porque Garrido es el presidente de la Comunidad de Madrid que mayor compromiso ha tenido con la Administración de Justicia".

En su opinión, "no ha habido un presidente de la Comunidad que tenga más compromiso con la Administración de Justicia y valore la necesidad de que sea ágil y moderna como Ángel Garrido". "Él está absolutamente convencido de la deriva tan importante económica que tiene la administración de Justicia cuando es ágil", ha añadido.

CIFUENTES EN LOS JUZGADOS

Ibarrola también ha sido preguntada por la polémica suscitada a raíz de que la expresidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes acudiera hace unos días a declarar en sede judicial por el caso Máster por el garaje y acompañada de seguridad policial.

La consejera ha asegurado que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid "no se dio ningún trato de favor ni tan siquiera se avisó a seguridad para nada". "Hubiera seguido los trámites como cualquier otra persona", ha asegurado, para añadir que ni siquiera estaban informados.

La consejera ha recordado que Cifuentes tiene protección policial por la Policía Nacional porque así lo ha decidido el Ministerio de Interior, "que considera que una expresidenta tiene que tener un tiempo un acompañamiento de seguridad". "Pero esto no es una decisión de la Comunidad sino del Ministerio. No ha habido ninguna intervención por parte del Gobierno, no ha habido una decisión ni previa ni post, no sabíamos de antemano que iba a entrar por el garaje", ha insistido.