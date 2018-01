La Comunidad no prevé una situación de riesgo en las próximas horas por la nieve

Actualizado 07/01/2018 13:50:03 CET

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad no prevé una situación de riesgo en la región en las próximas horas por la nieve, ha informado este domingo el director de la Agencia de Seguridad de Emergencias, Carlos Novillo, en rueda de prensa.

En este momento todas las carreteras de titulatidad autonómicas están abiertas, igual que los puertos de montaña. Prima la "absoluta tranquilidad" en el servicio de emergencias 112, donde "no se han registrado incidentes de importancia durante toda la noche y la mañana".

El Gobierno regional ha enviado recursos sanitarios y logísticos del SUMMA y de Cruz Roja a petición de la Junta de Castilla y León y de Protección Civil del Estado para prestar ayuda a los conductores atrapados en la AP-6.

Novillo ha destacado que lo peor ha pasado. Ahora mismo el servicio de emergencias sigue pendiente de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). "En principio no preveemos una situación de riesgo en la Comunidad", ha subrayado.

El director ha avanzado que la cota de nieve subirá durante el día y que no se esperan grandes precipitaciones. La nieve se concetrará en la zona norte, donde está a punto el operativo para atender las carreteras madrileñas.

Desde la Comunidad recomiendan no utilizar el coche particular a no ser que sea irremediable. Si es así hay que asegurarse de tener el depósito de combustible lleno y la batería del teléfono móvil cargada, además de seguir las recomendaciones de las autoridades, que están indicando los puntos conflictivos por la nieve.