Comunidad no puede aún emitir el informe ambiental sobre Madrid Nuevo Norte porque faltan cuatro sectoriales necesarios

La Comunidad de Madrid aún no puede emitir el informe ambiental sobre la viabilidad del proyecto urbanístico Madrid Nuevo Norte dado que aún no dispone de cuatro resoluciones de carácter sectorial que ha solicitado y que son necesarios para realizar este trámite.

Este informe de impacto ambiental es un trámite preceptivo para que este proyecto, conocido anteriormente como operación Chamartín, pueda ser aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid.

Fuentes del Ejecutivo autonómico han indicado a Europa Press que, sobre este proyecto, se solicitaron 18 informes sectoriales para acometer el definitivo sobre el alcance ambiental de la reforma y que son "esenciales" para determinados proyectos urbanísticos de gran magnitud como el caso de Madrid Nuevo Norte.

El Gobierno regional dispone ya de 14 informes sectoriales pero no ha recibido aún cuatro de ellos. Faltan en concreto los que deben emitir Red Eléctrica Española, Canal de Isabel II, Dirección General de Carreteras e Infraestructuras y la Dirección General de Patrimonio Cultural.

"No podemos emitir ese documento sin dichos informes sectoriales, que fueron requeridos a los distintos organismos y entidades en cuanto nos fue remitido desde el Ayuntamiento de Madrid", han insistido las mismas fuentes.

Al respecto, recalcan que Madrid Nuevo Norte afecta a una superficie de tres millones de metros cuadrados en una de las "arterias principales" de Madrid. Por ello, se requiere que el informe de alcance ambiental "sea muy riguroso" en las distintas determinaciones.

También detallan que, a causa de la "complejidad" del proyecto, resulta "complicado" la elaboración de esos informes "en un plazo tan breve", plazos que están fijados para cualquier proyecto aunque este en particular presenta "mucha más envergadura y complejidad" que la tipología media de proyectos presentados.

LA COMISIÓN LOCAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO TRATA EL TEMA ESTE VIERNES

Desde el Ejecutivo regional exponen que uno de los informes sectoriales que restan por recibir, el de Patrimonio Cultural, no ha podido ser elaborado todavía porque debe recoger lo que se acuerde en la Comisión Local de Patrimonio Histórico de Madrid, que se reúne todos los viernes.

Al respecto, apuntan que el Consistorio ha solicitado "precisamente" este viernes que, en el seno de esta comisión (la última del curso), se trate el Plan Parcial de la Madrid Nuevo Norte para emitir su informe "vinculante".

"El Ayuntamiento hasta ahora no ha enviado el plan parcial completo para su estudio, por lo que no se ha podido estudiar previamente", han lamentado desde el Gobierno regional.

Debido a la "urgencia" del tema, la Comisión Local de Patrimonio Histórico ha aceptado modificar la hora de la convocatoria y además estudiar el contenido del plan mañana mismo.

"Cuando tengamos todos los informes sectoriales, los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente los estudiarán y procederemos a emitir el documento de alcance ambiental a la mayor brevedad posible", aseguran finalmente desde la Comunidad de Madrid.

MADRID NUEVO NORTE SE PRESENTA ESTE VIERNES

Precisamente este viernes la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, presenta este viernes el proyecto Madrid Nuevo Norte junto al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y el presidente de Distrito Castellana Norte (DCN), Antonio Béjar.

Faltará el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, que ya ha anunciado que no acudirá dado que sería "extraño" asistir cuando aún no se ha emitido el informe mediambiental de la Comunidad sobre la viabilidad del proyecto.

El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible en el Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo, ha cargado este jueves contra la "falta de seriedad" de la Comunidad en Madrid Nuevo Norte con una actitud que viene a demostrar, a su juicio, su "oposición al Gobierno de Manuela Carmena".

Calvo ha señalado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que no se puede aprobar inicialmente la operación hasta que llegue el necesario informe de impacto ambiental de la Comunidad. "No ha llegado y no parece que vaya a llegar el 28 o 29 de julio", ha lanzado el concejal.

El delegado ha planteado que la intención municipal pasa por aprobar el expediente en la primera Junta de Gobierno tras las vacaciones. De este modo ha aclarado que la falta del informe que debe emitir la Comunidad no afecta al calendario previsto porque agosto no iba a computar bajo ningún caso como mes para la información pública sino que se extenderá hasta finales de septiembre.