La Comunidad prohíbe durante todo el fin de semana el empleo del fuego en terreno forestal

La Comunidad de Madrid ha decidido prohibir el empleo del fuego en terreno forestal durante todo el fin de semana, debido a la sequedad ambiental que hace que las condiciones para que se origine y desarrolle un incendio sean favorables.

Según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, esta medida incluye también a todas las quemas controladas que había previstas para estos dos días. Asimismo, se recomienda que no se haga uso del fuego en parcelas o terrenos no forestales. En este caso no es una prohibición, pero las condiciones anteriormente descritas hacen aconsejable esta medida.

Durante todo el invierno, la Comunidad de Madrid mantiene su lucha contra los incendios con una serie de medidas preventivas para volver "a tener un verano lo más tranquilo posible". Todos los días un total de 27 retenes están dedicados a esta tarea, realizando labores de desbroce, poda y apertura o mantenimiento de áreas cortafuegos.

A esto hay que sumar los 35 puntos de pastoreo preventivo, que afectan a un total de 1000 hectáreas y que suponen un método muy eficaz para preparar el terreno forestal de cara al verano.