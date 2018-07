La Comunidad vuelve a liderar el ranking autonómico en 2007 en PIB per cápita, con 32.047 euros

Actualizado 31/03/2008 16:13:16 CET

El Gobierno regional dice que el INE suele dar a la región unas estimaciones más bajas que luego revisa al alza

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) - El PIB per cápita de la Comunidad de Madrid asciende a 32.047 euros en 2007, por lo que lidera así, un año más, la clasificación de comunidades autónomas en PIB per cápita, según declaró el director general de Estadística, José María Rotellar, a la luz de los últimos datos de contabilidad regional. De los datos de la Dirección General de Estadística de la Comunidad de Madrid se desprende que el crecimiento de la economía de la región madrileña se sitúa de nuevo por encima del conjunto nacional, con un 4,0% de crecimiento en términos reales, con un PIB en términos corrientes -a precios de mercado- de más de 195.000 millones de euros, un crecimiento medio anual del PIB de 4,04% en el período 2000-2007, y un PIB per cápita de 32.047 euros -que consolida a la Comunidad de Madrid como líder también en estos dos últimos aspectos-.

Este liderazgo de la Comunidad de Madrid en PIB per cápita tiene una gran importancia, ya que lo mantiene pese a ser una de las regiones españolas que más ha visto incrementada su población en dicho espacio temporal -casi un 17%-, lo que pone de manifiesto la capacidad de la Comunidad de Madrid para generar crecimiento que permita absorber población y lograr así una mayor riqueza de toda la sociedad madrileña y española, al ser la Comunidad de Madrid la más solidaria, subrayó Rotellar.

DISCREPANCIAS CON LOS DATOS DEL INE

Asimismo, destacó que se plantean discrepancias respecto a los datos del INE. Recientemente, el INE ha publicado la Contabilidad Regional de España 2007. En esos datos, se sitúa a la Comunidad de Madrid con 29.695 euros de PIB per capita, por debajo del País Vasco que ocuparía la primera posición con 30.599 euros. Mientras, la Contabilidad Regional de la Dirección General de Estadística para ese mismo año sitúa a Madrid con los citados 32.047 euros, por lo que sería la Comunidad que encabezaría la tabla autonómica.

"La discrepancia de los datos del INE no es nueva. Ya en anteriores ocasiones -2006, sin ir más lejos- el INE publicó unos datos de crecimiento debajo del estimado por el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid", afirma el director general.

Sin embargo, el consenso de los servicios de estudios coincide con los datos del órgano estadístico de la Comunidad de Madrid, refrendados por FUNCAS, la institución de referencia en la materia entre los distintos analistas. De esta forma, en diversas ocasiones, el INE ha tenido que corregir posteriormente sus estimaciones e incrementar la tasa de crecimiento para la economía madrileña -la última vez, en diciembre del pasado año- .

La Contabilidad Regional de la Comunidad de Madrid es elaborada por la Dirección General del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid y un equipo profesional de reconocido prestigio de la UNED. Asimismo, otras cuatro universidades españolas -Complutense, Carlos III, Autónoma de Madrid y Rey Juan Carlos-, a través de sus respectivos institutos de estudios económicos, colaboran en el seguimiento coyuntural de la economía madrileña, que desemboca en la Contabilidad Regional de la Comunidad de Madrid.