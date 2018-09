Conde Duque abre temporada con jardín, un recorrido con linternas o conciertos entre lo veterano y lo nuevo de Malasaña

Publicado 12/09/2018 11:15:38 CET

Un jardín colaborativo con plantas cedidas por los vecinos que transforman un espacio cerrado como un teatro en un vergel, con el trino de aves incluido, de la mano de la instalación Garden State; un recorrido nocturno con linternas, una exposición interactiva sobre videojuegos y política o Sonido Malasaña, conciertos del 22 de septiembre al 18 de octubre en el patio central de Conde Duque que une lo veterano y lo nuevo es la escena musical son algunas de las más de cien propestas que dan forma a la temporada cultural de Conde Duque.

La presentación ha corrido a cargo de la alcaldesa y titular de Cultura, Manuela Carmena, y de la dirección de este contenedor cultural, Isa Aguilar y Miguel Oyarzun, elegidos por concurso público el pasado febrero.

Tras la presentación, Carmena ha visitado la instalación 'Of All the People In All The World' en las bóvedas de Conde Duque, una forma muy diferente de acercarse a las estadísticas, en las que cada persona está representada por un grano de arroz.

Carmena ha aportado su propia planta a la instalación, una azalea, cuya maceta quedará en Garden State con su nombre.

