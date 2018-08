Cs critica que Madrid "reviva" en septiembre "el día de la marmota" con los retrasos en las obras de los colegios

Actualizado 29/08/2018 13:25:41 CET

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha criticado este miércoles que Madrid "reviva" en septiembre "el día de la marmota" con los retrasos en las obras en los centros educativos, criticando el modelo de gestión de la Comunidad de Madrid basado en la "improvisación" y en "la falta de planificación" en este tipo de infraestructuras.

Así lo han manifestado el portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid y la portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, Ignacio Agudo y Begoña Villacís, durante su visita a las obras del centro educativo Alfredo di Stefano en Valdebebas.

Los alumnos de este colegio comenzarán la semana que viene las clases en el comedor y darán gimnasia en los pasillos, según han indicado ambos. La Comunidad ya ha habilitado tres aulas, con capacidad de 25 alumnos por cada una, en la zona del comedor.

Ante este panorama, Aguado y Villacís han denunciado que un año más, en el mes de septiembre, se revive el "día de la marmota" al haber de nuevo retrasos en la puesta en marcha de los centros educativos de cara al nuevo curso escolar.

El portavoz de la formación naranja en la Cámara regional ha criticado que la Comunidad ponga "excusas" cuando se producen estos retrasos, siendo "siempre los niños quienes pagan el pato" y las familias que ven que sus hijos tienen que desplazarse a otros centros.

QUE SE PONGA EN LA PIEL DE LAS FAMILIAS

Por ello, ha pedido al consejero de Educación, Rafael Van Grieken, que se "ponga" en la piel de las familias. "No creo que le gustara tener a sus hijos en un centro en el que tienen que hacer gimnasia en los pasillos, ni ver cómo tienen que convivir con obras durante años. Ellos no lo quieren para sus hijos. Que se pongan entonces en la piel de estos padres. Y se pongan a trabajar ya", ha exigido.

Tras ello, ha criticado que se esté "permanentemente" en "la improvisación y en las excusas por parte del Gobierno regional". "Y llevamos así 20 años. Nos merecemos otra cosa. Y si para ellos, este es el modelo de gestión de las infraestructuras, que se aparten y dejen a otros hacer las cosas mejor. Estoy convencido de que se puede gobernar mejor y hacer las cosas mejor", ha recalcado.

Al respecto, ha insistido en que se puede "planificar mejor y trabajar con la anticipación necesaria para no tener que ver este panorama todos los años", ya que no es "algo puntual" porque se lleva "así más de veinte años".

"Nuestra propuesta es planificar la construcción de centros educativos y estar permanentemente pegados al censo de los barrios. Y sobre todo atender a las familias acorde a sus necesidades. Desde luego, ahora no están satisfechas. Lo que piden centenares de padres es simplemente un colegio donde sus hijos puedan dar clases. Tiene que haber una gestión y una planificación adecuada a las necesidades de los padres y del colectivo educativo", ha subrayado.

Asimismo, ha criticado que Van Grieken no reconozca nunca los problemas que hay después de que un informe de CCOO recoja que habrá 12.000 alumnos afectados por los retrasos en las obras en los colegios madrileños de la región.

Ante la afirmación del consejero de que los afectados son 800 niños, Aguado le ha reprochado que trate de "minimizar" este problema y le ha preguntado si, a juicio del consejero, estos alumnos no se merecen "el mismo derecho" que tienen otros alumnos en cuanto a unas instalaciones adecuadas.

"Lo importante es que no ponen soluciones para que esto no suceda. En el mes de septiembre pasa lo mismo. Hay incumplimientos por parte del Gobierno regional y del Ayuntamiento. Y al final son las familias las que pagan el pato. Le pido que hable con las familias. No es justo para las familias y no se merecen un trato así. Este modelo no es el nuestro. Les pedimos que se aparten y que queremos gobernar mejor y cumpliendo con promesas a los ciudadanos", ha concluido.

CONVIVIR CON OBRAS

Por su parte, Villacís ha incidido en el hecho de que lo "grave" es que muchas familias "no van a saber lo que van a hacer con sus hijos", "si van a estar conviviendo con obras o si van a poder jugar en un patio".

"Lo que la Comunidad de Madrid y el PP tienen que entender es que sus actos al final generan que haya familias que tengan total incertidumbre sobre cuál será su futuro más cercano y la posibilidad de organizarse la vida", ha destacado.

Para la portavoz municipal de Cs, a este problema habría que añadir que, en el caso del Ayuntamiento, está "probadísimo que no saben gestionar". En este punto, ha recordado que el año pasado ejecutaron el 33 por ciento de las inversiones.

"Al final siempre hablamos de cifras, pero los datos no dicen nada. Lo que dicen es que hay que mirar hacia arriba y mirar que la escuela infantil tiene que estar ahí. Y no está. Que ya lo presupuestaron tres años seguidos. Hay un montón de padres que no pueden llevar a sus hijos a las escuelas infantiles presupuestadas aquí y en otros barrios", ha reprochado.

También ha cargado contra el Gobierno de Ahora Madrid por gastarse el dinero en publicidad y propaganda y no en lo que necesitan los madrileños, como el hecho de saber a qué escuela van a llevar a sus hijos.

Villacís ha citado el caso de las obras en los colegios del distrito de Vallecas, tareas que no van a estar terminadas para que el inicio del curso escolar. "Ahora Madrid no tiene las misma prioridades que los vecinos. Lo importante como gestor municipal es garantizar a las familias que sus hijos van a ir a una escuela cerca de su casa y no tengan que desplazarse a otros distritos", ha reprochado.

Seguidamente ha criticado que la Administración tampoco dé el concierto a los padres del colegio Joyfe, por lo que ha censurado que no se ofrezca "ni una alternativa pública ni concertada". "Les pedimos que den a los vecinos de Valdebebas una solución. Esta debería ser la prioridad de la Comunidad y el Ayuntamiento", ha dicho.

Víctor Tapiador, representante del AMPA del colegio, ha denunciado la construcción por fases que está llevando el Gobierno regional en las obras de los colegios de la región, ya que los niños van a "convivir con ruidos y polvo".

"Los espacios que han habilitado son muy apretados. El patio y comedor muy pequeños. Nos prometieron unas fechas que no se cumplieron y las que nos han dicho, tampoco se cumplirán. Queremos una solución. Va a afectar a todos los alumnos del centro", ha criticado.