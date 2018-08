Cs dice de que "no es seguro" pasear por Gran Vía y acusa al Ayuntamiento de hacer la "vista gorda" con los manteros

Publicado 08/08/2018 12:27:00 CET

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha alertado este miércoles de que "no es seguro" pasear por la Gran Vía madrileña porque "no queda espacio" para circular con los manteros, además de la competencia "desleal" que se está generando con los pequeños comercios.

A juicio de Villacís, la gestión por parte del Ayuntamiento en este área está siendo "catastrófica", empezando "por la negociación o más bien no negociación con la Policía Municipal", y acusa al equipo de Gobierno municipal de hacer la "vista gorda" con los manteros.

"La única política que han sabido hacer es la de la vista gorda con los manteros, que van ocupando cada vez más terreno ante la sensación de impunidad por parte del Ayuntamiento y esto hace que en la ciudad sea muy visible", ha criticado la portavoz de la formación naranja en el Consistorio.

De hecho, según Villacís, "no es seguro ahora mismo pasear por Gran Vía porque no queda prácticamente espacio", ya que "ese espacio que querían ganar es una espacio del que no se dispone porque está tapizado por mantas".

Además, la portavoz de Ciudadanos ha indicado que los comerciantes de la zona "se están quejando", porque con esto se ejerce "una competencia desleal con el pequeño comercio de Madrid que tiene que pagar impuestos" y deja "todo el espacio para lo ilegal y toda la presión sobre lo legal y ciudadanos que pagan impuestos todos los días y mantienen los servicios públicos".

"Esta es la mejor manera de degenerar una ciudad y es lo único que ha hecho Podemos. Las personas que están en las mantas son explotadas, así que siendo uno buenista, uno no está siendo bueno ni está gestionando bien, porque permiten gente explotada en las calles de Madrid", ha lamentado Villacís.