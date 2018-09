Cs espera que la comisión sobre universidades esté lista para octubre y emplaza a PSOE a dar respuesta antes del jueves

Publicado 18/09/2018 15:37:33 CET

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid ha augurado este martes que la comisión de investigación sobre universidades que proponen esté conformada ya para octubre y emplaza a PSOE a dar una respuesta sobre si la apoya o no antes del jueves, para poderla registrar ya en la Cámara regional.

El Grupo Parlamentario Socialista, Podemos y Ciudadanos aún están tratando de llegar a un acuerdo para crear la Comisión, ya que están acordando el objeto de la misma para su puesta en marcha, pero los socialistas inciden en que "no se haga una causa general contra las universidades".

Ya el martes pasado, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, informó de que en la Junta de Portavoces había circulado a todos los grupos un documento exponiendo la iniciativa para crear dicha comisión.

En el texto, se proponía que fueran a comparecer la exministra de Sanidad Carmen Montón; el presidente del PP, Pablo Casado, la expresidenta regional Cristina Cifuentes o cada uno de los profesionales o del personal que sepa lo que ha sucedido en la Universidad Pública madrileña", en referencia a sus estudios en la Rey Juan Carlos (URJC).

"En Podemos hay voluntad de poner en marcha esa comisión y estamos viendo si PSOE dice sí o no. Nos ha pedido un plazo para respondernos, confíamos en que antes del jueves a las 12 de la mañana nos haya dado una respuesta --para registrarlo en la Asamblea-- y que se ponga en funcionamiento en el mes de octubre", ha sostenido.

Según la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, parece que los grupos estaban todos de acuerdo, menos PP, en los términos de la constitución de la comisión, y cree que finalmente si hay algunas discrepancias acabará saliendo adelante.

El portavoz socialista, Ángel Gabilondo, ha indicado que se encuentran en un punto discutiendo sobre el alcance de la misma y que prefieren que se ciña "a los ámbitos que hay que proceder, pero que sin que se diga que hay una trama corrupta en la Universidad ni hacer una causa general contra la universidad pública".

Por último, el portavoz del PP, Enrique Ossorio, se ha mostrado en desacuerdo de apoyar esta comisión que puede llegar a convertirse en un "circo" como ocurrió,a su parecer, en la Comisión de investigación por corrupción política.

No obstante, si finalmente saliera adelante, Ossorio ha señalado que verán en qué términos se articulan para decidir participar o no , pero que acudirían en caso de que se investiguen todas las universidades que sean públicas o privadas y no centrándose en una en concreto por casos irregulares.