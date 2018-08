Cs pide al Ayuntamiento que actúe ante la okupación de una vivienda en Villaverde que provoca una "plaga de chinches"

Publicado 22/08/2018 14:59:58 CET

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha acusado este miércoles al Consistorio de "obviar y negar la realidad" y ha pedido que actúe respecto a las quejas de los vecinos de un bloque de Villaverde, que denuncian una "plaga de chinches" generado por los okupas de una de las viviendas.

Tras reunirse con los vecinos, la portavoz ha afirmado que existe "un problema de salud y convivencia". "Los vecinos necesitan respuesta porque esto no puede esperar ni un minuto más, esta gente lleva demasiado tiempo esperando a que la administración les conteste", ha declarado.

"Esta gente ha pagado sus impuestos y ha pagado una hipoteca con mucho esfuerzo y lo hacen para que tener unas condiciones mínimas de vida, no que en su día a día tengan que tener miedo a salir del portal, convivir con chinches e ir al centro de salud", ha afirmado. Del mismo modo, ha añadido que "el miedo no tiene que ser un modo de vida".

Igualmente ha pedido a los concejales del Gobierno que se recorran los barrios. "Nosotros nos estamos recorriendo todos los barrios y todas la calles para dar apoyo a estos vecinos y hacer visible la realidad, lo que deberían hacer los concejales de Gobierno", ha declarado.

Además, la portavoz ha criticado que "el Gobierno de Ahora Madrid se haya olvidado de las calles de Villaverde y solo se preocupe por los distritos del sur cuando está en campaña electoral".

Respecto a la propuesta de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de expropiar solares que lleven dos años sin uso, Villacís la ha acusado de no tener una política de vivienda. "Cuando no se quiere gestionar, no se tiene política de verdad lo que acaba ocurriendo es que se permite la okapación", ha declarado.