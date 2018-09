Cs saca adelante la comisión de investigación de universidades tras un acuerdo con Podemos y PSOE

Actualizado 20/09/2018 14:39:13 CET

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha logrado sacar adelante su propuesta de celebrar en la Asamblea de Madrid una comisión de investigación sobre universidades para tratar las supuestas irregularidades detectadas en algunos de estudios de políticos como Cristina Cifuentes, Pablo Casado o Carmen Montón, tras llegar a un acuerdo con PSOE y Podemos.

Así lo han señalado a Europa Press fuentes parlamentarias después de que la formación naranja hubiese pedido al PSOE que se pronunciara sobre su postura antes de las 12 horas de este jueves para poder registrar su petición y tratarlo la semana que viene en la Mesa. Todo ello, con la intención de empezar con la comisión en el mes de octubre.

Durante estos días, Ciudadanos y PSOE no se ponían de acuerdo con el objeto de la comisión: los primeros querían introducir todas las titulaciones que podrían verse implicadas en las prácticas irregulares mientras que los segundos apostaban por acotarlo al Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos y a másteres y grados.

Finalmente, en el objeto de la comisión en el que están los tres grupos de acuerdo es en "investigar", y en su caso, "determinar las responsabilidades políticas que hubiese, por las presuntas irregularidades y trato de favor en el funcionamiento del Instituto de Derecho Público desde su creación por Acuerdo de la Comisión Gestora de la Universidad Rey Juan Carlos el 12 de diciembre de 2001".

Además, se estudiarán "otros potenciales o posibles casos relacionados con la presunta obtención irregular de títulos académicos oficiales en las universidades públicas de Madrid y sus centros adscritos por parte de cargos públicos". De este modo, se queda fuera, por ejemplo, el máster del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se lo sacó en una universidad privada.

CIFUENTES PODRÍA DAR "MUCHAS EXPLICACIONES, SEGÚN CS

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha celebrado que "por fin" después de llevar su formación meses solicitando esta comisión para que se investiguen las presuntas irregularidades para intentar resolver "esa mancha de sospecha".

"Después de seis meses nos hemos puesto de acuerdo con PSOE y Podemos para impulsar esta comisión y empezar a acordar los comparecientes" para empezar a "limpiar" la imagen dañada de la Universidad Pública. Según ha expuesto el portavoz de Ciudadanos, la idea es que vayan a la comisión todos aquellos que "puedan ayudar a esclarecer meses de escándalos y desprestigio y descrédito de la Universidad pública".

De hecho, al ser cuestionado sobre si citarán a la expresidenta regional Cristina Cifuentes, Aguado ha señalado que seguro que ella "tiene muchas cosas" que contarles aunque no sea política en activo pero cree que daría "muchas explicaciones sobre lo que pudo ocurrir en esos días y por qué está imputada". También, ha indicado que las posibilidades están abiertas para el presidente del PP, Pablo Casado, y la exministra de Sanidad Carmen Montón.

"Queremos que desfilen personas que sean conocedoras de los sucedido y veremos si son responsables políticos o no, pero no afecta a la autonomía universitaria y no creo que deba afectar a la rendición de cuentas en la Asamblea", ha sostenido.

Por su parte, el diputado socialista Juanjo Moreno ha celebrado también que se haya llegado a un acuerdo "claro" para "trabajar en buscar irregularidades que son notorias y no establecer un juicio general a las universidades públicas porque no sería justo hacerlo", ya que, a su parecer, "las universidades en general funcionan muy bien".

Asimismo, el diputado de Podemos Eduardo Fernández Rubiño ha asegurado que han llegado a un punto razonable "entre lo que quería unos y lo que querían otros". "Nosotros hemos mostrado flexibilidad y el objeto hace mención al Instituto de Derecho y se abre a otros centros y universidades".

CS, "EL PERRITO FALDERO DE PSOE"

Por último, el portavoz del PP, Enrique Ossorio, ha señalado que su partido se va a oponer "con todos sus medios, a esta comisión que es "ilegal con respecto al reglamento de la Asamblea". De hecho, ha sacado a colación que en el Congreso de los Diputados los letrados han expuesto que existe el principio constitucional de autonomía universitaria y que, por tanto, no pueden comparecer los rectores de las universidades.

"Nos llega la noticia de que a lo mejor excluyen las privadas. Nos parece impresentable que quieran hacer otro circo sectario y Ciudadanos solo acepta las públicas, para excluir a la Camilo José Cela por el PSOE, porque es el perrito faldero del PSOE", ha criticado Ossorio.