C's ve como su enmienda a la totalidad al presupuesto municipal se rechaza en comisión

Publicado 21/12/2015 13:13:49 CET

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comisión extraordinaria sobre presupuesto y ordenanzas fiscales de 2016 en el Ayuntamiento ha rechazado la enmienda a la totalidad presentada por Ciudadanos a las cuentas del próximo ejercicio, con los votos en contra de Ahora Madrid, PSOE, la abstención del PP y el apoyo de Ciudadanos.

La enmienda a la totalidad de Ciudadanos ha sido la única presentada por la oposición a la propuesta planteada por el Gobierno municipal. Dicha enmienda será debatida en el Pleno extraordinario de este miércoles en el Palacio de Cibeles.

El delegado de Economía y Hacienda de Madrid, Carlos Sánchez Mato, declaró el pasado viernes que con esta enmienda a la totalidad Ciudadanos hacía "el ridículo" y que el resto de las presentadas al proyecto de presupuestos de 2016 son "flojitas".

"Echo en falta en la enmienda a la totalidad que diga que gastamos demasiado en general. La ha hecho bastante atropelladamente. Que diga que reduzcamos el 20 por ciento del gasto social, que lo digan con la enmienda a la totalidad. Se les ve la patita. Su prioridad no son los ciudadanos", retó a la formación naranja en una rueda de prensa desde la sede del área.

Preguntado sobre si no le ha llamado la atención que el PP no haya presentado una enmienda a la totalidad, el delegado contestó que "hay gente que actúa de manera más inteligente. Hay gente que prefiere no hacer el ridículo. No es el caso de Ciudadanos".