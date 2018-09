El Cuartel del Ejercito del Aire, el hotel Vincci Capitol y la Escuela de Minas se suman este año al Open House Madrid

Publicado 13/09/2018 14:06:30 CET

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El festival de arquitectura y ciudad Open House Madrid, que desarrollará su cuarta edición el 29 y 30 de septiembre, abrirá 120 edificios y espacios urbanos madrileños a los visitantes, incorporando este año nuevos espacios como el Cuartel General del Ejercito del Aire, el hotel Vincci Capitol, la Escuela de Minas y el San Mateo Circus.

Durante los dos días, de manera gratuita, se abren las puertas de decenas de edificios públicos, espacios de trabajo, residencias, estudios de arquitectos y artistas que no pueden visitarse habitualmente. Aunque el grueso de las actividades se realicen ese fin de semana, el festival se extenderá más para poder realizar otras como el congreso 'Cities. What's next?'.

El festival, que se celebra en 30 ciudades del mundo, incorpora este año el lavadero de coches Behind the scenes. Not only a car wash; el edificio del Paseo de la Castellana 77; la Casa do Brasil; la Escuela de Minas (con visita al Museo Geominero y a las Minas de Ríos Rosas); el Hipódromo de la Zarzuela y la Fundación Fernando Higueras construida bajo tierra, entre otras.

Asimismo, se podrán visitar viviendas privadas. Esta edición se ha incorporado una casa en la calle Valverde a cargo del Estudio Maroto e Ibáñez, así como el piso Yspace, una rehabilitación contemporánea para un espacio clásico a cargo de Ynot y decotherapy.

Entre los edificios que se pueden visitar más del 70 por ciento se pueden realizar sin necesidad de inscripción previa. Para los restantes, como el Banco de España, es necesario solicitar la visita a partir del lunes 17 en la página web de la organización.

En esta edición, que cuenta con 600 voluntarios y 20 coordinadores, habrá un programa de actividades especiales con visitas a estudios de interiorismo, arquitectura, talleres artísticos y rutas históricas por la ciudad. También, se han programado exposiciones en el ámbito del arte y del diseño, disciplinas que se complementan con la arquitectura.

Además, habrá un ciclo de cine sobre ciudades en el Círculo de Bellas Artes, una ruta de mujeres arquitectas, así como exposiciones, instalaciones, talleres para arquitectos, actividades para el público general y familiar, y conferencias sobre arquitectura.

Durante la presentación del Open House Madrid 2018, que ha tenido lugar este jueves, la codirectora del festival, Pati Núñez, ha afirmado sobre el festival que "la arquitectura le interesa a todo el mundo, solo hay que hablar de ella de la forma pertinente".

Por su parte, la arquitecta especializada en gestión cultural Paloma Gómez Marín ha apuntado que el encuentro va "creciendo" año a año tanto en visitas como actividades. Asimismo, el catedrático de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM) Juan Herreros ha expresado que "la arquitectura mala y la buena cuestan lo mismo". "Hagamos la buena", ha manifestado.

EDICIÓN DEDICADA A FERNANDO HIGUERAS

El evento centra este año su atención en la figura del arquitecto Fernando Higueras. En el circuito de edificios que se podrán visitar se encuentran sus proyectos Casa Lucio Muñoz, la Casa Villaseñor, el Instituto de Patrimonio Cultural Español (la Corona de Espinas), las Viviendas militares en la calle San Bernardo o la propia Fundación Fernando Higueras conocida como 'Rascainfiernos', una construcción bajo tierra que inició en 1972 y fue estudio y vivienda del arquitecto hasta su fallecimiento en 2008.

Del mismo modo, el programa cuentas con la exposición 'Las voces de Fernando Higueras', en la que se muestra su faceta como artistas y músico. Se han reunido dibujos, acuarelas originales algunas de ellas inéditas, partituras para guitarra y algunos proyectos de destacado interés. Las piezas han sido cedidas por colecciones particulares.

También, habrá una exposición de fotografía sobre la obra de Higueras hechas por el propio arquitecto, será en el ciclo de fotografía que tiene lugar en el Cock durante todo el año.

Por otro lado, Open House 2018 reflexionará sobre el futuro de la arquitectura en el Congreso Open House Madrid, que se celebrará el día 28 de septiembre en el auditorio Centro Centro. Bajo el título 'Cities. What's next?' arquitectos y expertos debatirán acerca de los nuevos modelos de ciudad.

Moderado por la periodista e historiadora especializada en arquitectura Anatxu Zabalbeascoa, el congreso girará en torno al futuro desde la perspectiva de la ciudad, el arte y el diseño, y la arquitectura.