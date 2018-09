Declaran una decena de concejales y ex concejales de Pozuelo por supuestos vertidos de la depuradora de Húmera

Actualizado 17/09/2018 15:32:03 CET

POZUELO DE ALARCÓN, 13 Feb. (EUROPA PRESS)

El Juzgado número 1 de Pozuelo de Alarcón ha citado a declarar como investigados a diez concejales y ex concejales del Ayuntamiento de la localidad por la denuncia presentada por un vecino ante supuestos malos olores y vertidos de la depuradora de Húmera.

Según la providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la citación están programadas para el martes 18 y el miércoles 19. Entre los llamados a declarar, figura la alcaldesa, Susana Pérez Quislant y el diputado Mariano Pérez-Hickman, que la semana pasada accedió a su escaño en el Congreso, tras la renuncia de Soraya Sáenz de Santamaría.

Fuentes municipales señalaron a Europa Press, cuando se produjo la primera declaración ante la Guardia Civil, en febrero de 2018, que la citación de Pérez Quislant no era como alcaldesa "si no como teniente de alcalde en la pasada Legislatura" y que "en todo caso, "lo que se investiga es un presunto delito medioambiental por omisión" que "nada tiene que ver con corrupción".

Además, indicaron que las personas que estaban citadas eran los cargos públicos que desde el año 2005 "tuvieron responsabilidades de gestión además de a todos sus tenientes de alcalde". Sobre el año, puntualizaron que es el año en el que se modificó la depuradora.

En cuanto a la declaración para esta semana, estas fuentes han detallado que "no hay cambios" en el asunto con respecto al mes de febrero. "Las diligencias previas que se abrieron entonces siguen su trámite normal y por eso lo que sigue es la declaración ante el juez. No existe ningún dato nuevo ni calificación por parte del fiscal y se trata por tanto del curso normal de la investigación", puntualizan.

Estas fuentes añaden que "hace justo un año" en el Pleno del pasado mes de junio y con los únicos votos del Grupo Municipal Popular, se aprobó un suplemento de crédito de tres millones y medio de euros para arreglar la depuradora. "El Gobierno municipal insistió entonces en que se está trabajando en soluciones invirtiendo el dinero y el esfuerzo que sea necesario", han concluido.

SOMOS POZUELO PIDE EL CIERRE DE LA DEPURADORA

El Grupo Municipal de Somos Pozuelo, que se ha personado en la causa como acusación particular, pedirá este jueves en el Pleno municipal, a través de una moción, el cierre de la depuradora. En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la formación política Pablo G. Perpinyà, ha indicado que su personación es para "para defender los derechos de los vecinos".

"Lo que está pasando tiene una gravedad alta. Hay 10 imputados y hasta la fecha ni una sola persona ha asumido su responsabilidad. Lo que tenía inicialmente una dimensión local, está empezando a tener una dimensión regional, por el problema ambiental que representa y porque afecta a los vecinos de diferentes municipios, como los de Pozuelo Alarcón y Madrid, que sin saberlo son receptores de las aguas infectas de la depuradora de Pozuelo", señala.

El edil ha pedido el "cierre de la depuradora" pero "no por capricho si no porque así lo exige el Plan General". "El plan general no es un documento meramente orientativo para el gobierno sino que es ejecutivo y por tanto su cumplimiento es exigible en los juzgados. Le pedimos al gobierno que vuelva a la senda de la legalidad y cierre definitivamente una depuradora que lleva muchos años funcionando de forma ilegal", ha concluido.