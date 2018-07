Defensor del Pueblo constata un aumento "descontrolado" de pisos turísticos por "falta de supervisión administrativa"

Publicado 12/07/2018 18:21:09 CET

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, considera que se está produciendo un crecimiento "descontrolado" en las viviendas de uso turístico en el Distrito Centro de Madrid por "falta de supervisión administrativa".

En un informe que ha realizado, en respuesta a un ruego de la Asociación Vecinal de Las Cavas-La Latina, el Defensor ha expresado que "este crecimiento descontrolado es tanto síntoma como efecto de la falta de supervisión administrativa; descontrol que, además, a medio o largo plazo puede desbordar, compromete y dificultar las posibilidades y acciones de todas las administraciones públicas, no solo de la región".

Según el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, "resulta preocupante" la falta de una "información precisa" al respecto por parte de las administraciones. Además, los datos recabados ponen de manifiesto "que la oferta real prácticamente cuadriplica la legal".

Después de haber requerido información al Ayuntamiento de Madrid; la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio; y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, el Defensor ha observado que gran parte de la oferta está fuera de control administrativo y que la proliferación de este tipo de viviendas repercute en los derechos de las personas que conviven con este tipo de viviendas.

También ha señalado que "aunque la declaración de Área Especial por estar ante zonas turísticas saturadas esté atribuida al Gobierno de la Comunidad de Madrid, un ayuntamiento madrileño no queda por completo desapoderado de toda iniciativa ni acción".

En este sentido, ha expresado que "el procedimiento puede sustanciarse por iniciativa municipal, y si esta previsión no ha sido hasta el momento puesta en marcha por la Comunidad de Madrid cabe presumir que el Ayuntamiento no la ha instado, no que sí lo haya hecho y se haya desestimado".

Por todo esto, ha considerado que deben tomarse medidas para poder identificar con rapidez la oferta existente, un paso previo "necesario" para ejercer con eficacia las funciones públicas de inspección y ordenación.

Igualmente, ha señalado que el turismo, "actividad beneficiosa para al economía de la región, ha de estar bien dimensionado y planificación". Así, ha expresado que "la falta de información de la Administración regional sobre la oferta ilegal constituye un obstáculo para ejercer sus funciones en materia de turismo.

PETICIONES A LAS ADMINISTRACIONES

Tras realizar el informe, el Defensor ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid información sobre varios aspectos. En concreto sobre las medidas previstas para verificar cuándo una vivienda se está explotando como "vivienda de uso turístico" por un periodo superior a tres meses.

También ha pedido información sobre los indicadores utilizados o que piensan utilizar para conocer la incidencia de las viviendas de uso turístico en la intimidad personal y familiar y en la seguridad de las demás personas que residen en el inmueble.

Del mismo modo, ha solicitado conocer si se encuentran razones para considerar que el distrito Centro es actualmente o puede ser a corto plazo una zona saturada de usos turísticos.

Asimismo, ha pedido saber acciones previstas al respecto, en particular, "interesa conocer algún avance disponible de los trabajos sobre el Plan Especial en redacción, que permitirá determinar qué modificación es necesaria en la regulación de los usos compatibles y autorizables del uso de servicios terciarios en su clase de hospedaje".

Por otro lado, ha solicitado a la Administración regional información sobre qué medidas prevé para identificar con agilidad y eficacia las viviendas que están siendo ofertadas a través de internet; datos actualizados sobre la potestad sancionadora ejercida por la Administración regional sobre las viviendas de uso turístico, el total de procedimientos incoados y sanciones impuestas; y el Contraste de sus datos y actuaciones con los aportados y realizadas por el Ayuntamiento de Madrid.

También ha pedido al Gobierno regional conocer qué requisitos tendría que cumplir, a juicio de la Consejería, una zona para ser declarada saturada conforme al artículo 40 de la Ley 1/1999, de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid; y qué desarrollos normativos tiene previstos la Consejería, incluidos los relativos a la posible intervención de las comunidades de propietarios para que autoricen el uso.

Igualmente, ha solicitado tener información sobre qué acciones ha instado o considera que podría instar a la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, para el debido planteamiento del problema, para la implantación de soluciones y para la concertación interadministrativa.

Del mismo modo, quiere conocer la estrategia que tiene la Comunidad de Madrid ante este fenómeno de los pisos turísticos.