La denunciante del doctor Vela: "Mi fin es llegar al Supremo y que se abran miles de casos cerrados"

Inés Madrigal, la mujer que ha llevado al doctor Eduardo Vela ante la Justicia por un caso de bebés robados, ha afirmado este martes que su fin es que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la prescripción y se abran "miles de casos cerrados" sobre la trama de bebés robados en España.

Así lo ha manifestado después de que el juicio contra el ginecólogo jubilado haya quedado para sentencia. "El triunfo de hoy es que por fin hemos podido terminar el juicio", ha indicado Madrigal, que fue entregada a su madre adoptiva en junio de 1969.

En la vista oral, el abogado de Vela ha alegado que los delitos que se le imputan están prescritos, algo que niega la fiscal y sobre lo que ya se pronunció la Audiencia Provincial de Madrid. La fiscal ha insistido en que la conducta ilícita no ha cesado.

Sobre el relato de la fiscal, ha reconocido que se ha emocionado al tejer lo que para ella es "la verdad". También se ha emocionado al ver a su madre, ya fallecida, en el vídeo del careo que tuvo con Vela en 2013 y que se ha exhibido en la Sala.

"Solo queda que la Justicia haga su trabajo. No puede quedar impune que alguien jugara a ser dios cambiando la filiación falsificando partidas y cercenando el derecho a conocer mis orígenes", ha recalcado al tiempo de aseverar que confía en que la sentencia que haya le permita llegar al Supremo.

Su meta no es ver a Vela en la cárcel, porque ya tiene su condena. Quiere que su caso sirva para reabrir otros muchos cerrados. "Sería la guinda del pastel de todo este proceso", ha afirmado.

Tras elogiar el informe de la fiscal, Guillermo Peña, abogado de Madrigal, ha criticado que en 2014 Vela manifestara a un policía que investigaba la trama que destruyó todos los historiales de adopciones de la Clínica San Ramón ya que así le obligaba la Ley.

"Vela siempre ha dicho que actuaba conforme a ley porque le facultaba para ocultar la identidad a todo el mundo, pero no es así. La ley permitía ocultar al registro civil en los alumbramientos los datos de la madre que no quería figurar. Eso no significa ocultar la identidad de un paciente que entra en un sanatorio. Eso no vale para una inscripción falsa de una madre biológica", ha subrayado.