Desalojan sin incidentes la sede del Hogar Social de Príncipe de Vergara tras solo un mes okupado

La Policía Nacional ha desalojado este miércoles la nueva sede del Hogar Social Madrid, situada en el número 72 de la calle Príncipe de Vergara, okupada hace justo un mes, ha informado a Europa Press una portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

Agentes de la Brigada de Información y de la Unidad de Intervención Policial (UIP) llegaron al edificio pasadas las 7 horas y en su interior encontraron solo cuatro personas mayores de edad y ningún menor.

Han procedido a desalojarles por orden del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid y les han pedido que retiraran los enseres. La breve intervención policial ha transcurrido de forma pacífica, sin incidentes ni detenidos, han indicado las mismas fuentes.

El colectivo Hogar Social Madrid okupó hace un mes el edificio que acogía el antiguo Registro de la Propiedad tras ser expulsados días antes de un inmueble de la calle Juan Bravo. Se trata de un edificio de 8.000 metros cuadrados en estado de abandono, que proporciona cobijo y alimentos a personas con necesidades solo de nacionalidad española.

Tras el desalojo, visiblemente indignada, la portavoz de este colectivo ultraderechista, Melisa Domínguez, ha grabado un vídeo en el que se pregunta si el presidente del Gobierno de la Nación, Pedro Sánchez, está gobernando "para los inmigrantes que vienen tirando cal viva y agrediendo a la Policía Nacional y la Guardia Civil o para los españoles".

"Desde luego lo este señor está haciendo no es gobernar para todo el mundo menos para los españoles honrados que pagan impuestos o los que no tienen nada para sobrevivir. ¿Qué tipo de señor tenemos en la Moncloa?. Es completamente indignante y nosotros seguiremos trabajando por nuestra gente, nos desalojen las veces que nos desalojen vamos a seguir, porque es nuestra labor. Si el Estado no se quiere hacer cargo de estas personas, lo haremos nosotros, les guste más o les guste menos. Pero que la gente se conciencie que Pedro Sánchez esta gobernando, pero no para los españoles", ha insistido.