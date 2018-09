Díaz Ayuso, sobre la pancarta 'presos políticos' de San Sebastián de los Reyes: "En Madrid estas cosas no se toleran"

Publicado 31/08/2018 13:23:38 CET

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este viernes que las fiestas patronales no son "escenario para reivindicaciones de ningún tipo" después de que desplegasen una pancarta para pedir la libertad de los 'presos políticos' en San Sebastián de los Reyes. "En Madrid estas cosas no se toleran, ni se pasan por alto", ha sostenido.

Durante un desayuno informativo en The Experience Club, Díaz Ayuso ha recalcado que en España "no hay presos políticos" y que en unas fiestas no deben colgarse pancartas que "ofendan al Estado" y den una imagen que no es.

Los 'populares' quieren que el Ayuntamiento de la localidad garantice que "no se va a contratar a nadie, ni nada, que haga apología contra la Constitución y contra los valores fundamentales, ni contra la unidad del Estado". A su parecer, el Consistorio tenía que haber tenido "más sensibilidad" para ver el momento que se vive.

"Se empieza por una pancarta y cuando te das cuenta los ayuntamientos están echados al monte", ha trasladado. Por ello, continuarán pidiendo explicaciones sobre lo sucedido y solicitarán también a los grupos municipales de toda la Comunidad "que estén pendientes".

Y es que, para Díaz Ayuso, esta cuestión puede llegar a generar "algún altercado". Los alcaldes, deben ser "responsables" y aparcar la política. "El Ayuntamiento está para gestionar los servicios que tiene. Si nos metemos en esto crearemos un clima irrespirable y que los ciudadanos acaben hartos", ha manifestado.