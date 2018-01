Los diputados del PP que no acudan a la Comisión de Investigación sobre Corrupción pueden enfrentarse a sanciones

Actualizado 09/01/2018 15:17:34 CET

El Grupo Popular asegura que cumplirá con el Reglamento de la Asamblea como ha hecho "en todo momento"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Los diputados del PP de la Comisión de Investigación sobre Corrupción Política en la Asamblea de Madrid podrán encontrarse con sanciones si no acuden a la misma después del anuncio del grupo de abandonarla, han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

El capítulo IV del reglamento de la Asamblea de Madrid recoge en el artículo 25 que "los diputados tendrán el deber de asistir a las sesiones de Pleno y a las de las Comisiones de las que formen parte".

Fuentes parlamentarias han explicado a Europa Press que, en primer lugar, cualquier grupo parlamentario por separado o la Mesa de la Comisión de Investigación de Corrupción, tendrían que proponer sanción para después elevarla a la Mesa de la Asamblea, que es aquí donde se decidiría si se sanciona al grupo parlamentario por su ausencia o no.

El portavoz del PP en la Comisión, Alfonso Serrano, no tiene un sueldo por pertenecer a la Comisión, ya que lo recibe por ser el portavoz adjunto del Grupo. Sin embargo, la vicepresidenta de la comisión, Begoña García (PP), sí.

Para que ésta dejara de recibir el sueldo que cobra por esta función, la Mesa de la comisión de investigación de la corrupción o cualquier grupo parlamentario por separado tendría que proponerlo a la Mesa de la Asamblea, quien será la que en última instancia lo decida.

Por su parte, el portavoz de Podemos en esta Comisión, Miguel Ongil, ha recordado a Europa Press que en el reglamento de la Cámara regional se indica "que los diputados deben asistir a las Comisiones" y que, "efectivamente", son los miembros de la Mesa de la Comisión quienes deciden y estudian las consecuencias y sanciones si el PP "incumple" en acudir a la Comisión; ya sea en cuestiones de sueldo o, en caso de la vicepresidenta, sustituirla, y después se lleve a la Mesa de la Asamblea.

Por el momento, los grupos de la oposición aún no han confirmado si acordarán alguna sanción en la siguiente reunión de la Mesa de la Comisión de Investigación de Corrupción para presentarla después a la Mesa de la Cámara regional. De hecho, en el caso de Ciudadanos, su portavoz, Ignacio Aguado, ha pedido a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, que rectifique y se piense volver a la comisión.

"QUE EL RESTO DE GRUPOS NO ACTÚEN COMO MAMPORREROS DE PODEMOS"

Por su parte, fuentes del Grupo Popular han asegurado a Europa Press que cumplirá con el Reglamento de la Asamblea como ha hecho "en todo momento" y que su salida de la Comisión "se articulará cumpliendo este Reglamento sin que haya lugar a sanciones a sus diputados".

"Sorprende que sea precisamente Podemos, quien falta constantemente al reglamento de la Cámara, al decoro parlamentario y al respeto institucional, quien hable de cumplir el reglamento y de sanciones", han criticado desde el PP.

A su juicio, Podemos ha sido apercibido "en diversas ocasiones" por la Presidencia de la Asamblea por los invitados que ha llevado a los Plenos, por las actitudes de algunos diputados, "con insultos a Cifuentes de su diputada María Espinosa o acoso a la presidenta de la Asamblea por Pablo Padilla".

Además, a los populares también les sorprende que el portavoz adjunto de Podemos en la Comisión de Investigación y el secretario general de Podemos en la Comunidad, Ramón Espinar, "que no aparece por la misma", sea Podemos "quien pretenda que se sancione a los diputados del PP". "Los diputados del PP podrían faltar a todas las sesiones pendientes y no se acercarían a las ausencias del secretario general de Podemos de la Comunidad de Madrid", han añadido.

Asimismo, los populares han señalado que Podemos "cree que puede hacer lo que quiera, saltándose el propio reglamento, pero no sorprende porque es su actitud en esta legislatura". "Esas afirmaciones no hacen sino ratificarnos en nuestra postura, se creen que la Comisión es su círculo o Asamblea particular en el que pueden tomar cualquier decisión. Esperamos que el resto de grupos de la oposición no actúen como 'mamporreros' de Podemos y aplicando su 'rodillo contra el PP' y el sectarismo, atenten contra las decisiones legítimas del Grupo Popular", han reclamado.

Por último, estas mismas fuentes han incidido en que si no les gusta la decisión que han tomado, "deberían haber atendido a las constantes llamadas de atención que este grupo ha hecho para que la Comisión discurriera por cauces de normalidad y respeto". "Si quieren seguir con su circo de insultos, calumnias y acoso, serán ellos los responsables de lo que parlamentariamente ya es una 'comisión fallida', han concluido.