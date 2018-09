Ecologistas critica la "desidia" en la gestión de las vías pecuarias de la Comunidad de Madrid

Publicado 03/09/2018 12:44:03 CET

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha criticado este lunes "la desidia" del Gobierno regional en la gestión de las vías pecuarias de la región después de que un informe muestre el "alarmante" estado en el que se encuentran estos caminos de transhumancia, ha informado la organización en un comunicado.

El pasado mes de junio se conmemoró el XX aniversario de la entrada en vigor de la Ley 8/1998, de 15 de junio de vías pecuarias de la Comunidad de Madrid. Con motivo de esta fecha, la organización elaboró un estudio que refleja que el abandono de la Red de Vías Pecuarias madrileña, a pesar de su valor natural y cultural

De los 4.200 kilómetros de vías pecuarias que llegó a tener la Comunidad de Madrid se han perdido 1.600 kilómetros, lo que supone un 38 por ciento del sistema.

Ecologistas ha criticado que en 20 años no se haya aplicado con "rigurosidad" la Ley que regula esta materia, por lo que "los problemas de las vías pecuarias no sólo no se han solucionado, sino que se han incrementado hasta dar un duro golpe a la funcionalidad del sistema de vías pecuarias".

Además, ha reseñado que las vías pecuarias se han convertido en

"un suelo público que entorpece los intereses privados (desarrollo urbanístico, construcción de infraestructuras, fincas privadas, etc)".

"Las personas responsables de la gestión de las vías pecuarias, de varios colores políticos que han gobernado la Comunidad de Madrid, no han sido capaces de visualizar estos caminos como un sistema interconectado, no fragmentado ni troceado", ha censurado.

Ante ello, ha pedido al Gobierno regional que ponga en marcha las medidas que se plantean en el informe realizado por Ecologistas en Acción y que se sintetizan en un resumen ejecutivo de fácil manejo.