La 5ª edición del ciclo 'Cómic Laude' cierra sus conferencias con el guionista de Blacksad

Publicado 20/06/2018 15:31:10 CET

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Arte ESDIP clausura este jueves con el guionista de Blacksad, Juan Díaz Canales, la 5º edición 'Cómic Laude', un ciclo de conferencias coorganizado con el podcast Campamento Krypton en los que se quiere acercar la industria del cómic y de sus autores, en primera persona.

Según ha informado la escuela, Díaz Canales es uno de los guionistas de mayor éxito nacional, conocido por la serie de Blacksad -junto con Juanjo Guarnido- que le llevó a conseguir el premio Eisner en la Cómic Con de San Diego. Otros de sus trabajos han sido la serie de Corto Maltés, Los Patricis o Fraternity.

Durante esta 5ª edición, las conferencias Comic Laude han contado con David López, un "gran exponente" del cómic americano, que ha trabajado con DC Comics ( Fallen Angels y Catwoman) o Marvel con cómics de X-Men, New Mutants, Prince of Persia, New Avengers y Batman, entre otros.

También ha participado Manuel Bartual, de la revista El Jueves y Orgullo y Satisfacción, que tras su éxito con misteriosas historias en redes sociales, ha publicado su nuevo libro 'El Otro Manuel'.

Esta última conferencia a cargo de Juan Díaz Canales, tendrá lugar este jueves, 21 de junio, a las 18 h en ESDIP (Calle Santa Engracia 122, Madrid). La entrada será libre hasta completar aforo.