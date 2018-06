EMT está gestionando los permisos para poner en marcha las cámaras de videovigilancia en Bicimad

Publicado 22/06/2018 12:28:58 CET

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) está gestionando los permisos para poner en funcionamiento las cámaras de videovigilancia en Bicimad, instaladas en algunas de las bases del servicio --pero no en cada anclaje--, y que aunque están colocadas desde hace tiempo no grababan.

La cuestión de las cámaras de videovigilancia de Bicimad ha llegado a la cuarta sesión de la comisión municipal que analiza la cesión del servicio a la EMT. Así, el director de Servicios de Movilidad de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Isidro García-Úceda, ha indicado que "se está trabajando en la colocación de cámaras de videovigilancia".

Sin embargo, el siguiente compareciente, el director de Tecnología de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Enrique Diego, ha indicado que "las cámaras no funcionan". A las preguntas formuladas tras esta afirmación por la edil socialista Mercedes González, Diego ha indicado que "en realidad lo desconoce", pero que sabía que "sí había cámaras".

HABÍA CÁMARAS PERO NO FUNCIONABAN

Según han explicado fuentes municipales a Europa Press, al inicio de la gestión en 2014, no se podía exigir a Bonopark porque "las cámaras estaban y funcionaban, y el hecho de que no grabaran era responsabilidad del Ayuntamiento, que se negó a dar de alta ese archivo y no podía exigirlo a Bonopark, que no tenía las condiciones legales para poder hacerlo al ser una empresa y grabar la calle".

Por ello hay cámaras instaladas en las bases y en otras no porque "ya se había bloqueado la posibilidad de que pudieran grabar". Así que con la cesión del contrato la EMT les exigió que compraran las que faltaban, que en la actualidad se guardan en un almacén.