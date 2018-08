Entrenadores y jugadores de rugby neozelandeses organizan desde hoy el 'All Blacks Clinic' en la capital

Publicado 26/08/2018 7:44:34 CET

La Federación Neozelandesa de Rugby (NZR) organiza este verano el 'All Blacks Clinic' en Europa, por primera vez con entrenadores y jugadores llegados desde Nueva Zelanda, y que recalará en Madrid desde mañana domingo al 1 de septiembre.

El país de los 'All Blacks', uno de los equipos más icónicos de la historia del deporte y que recibió el Premio Princesa de Asturias del Deporte en 2017, desarrollará el campus en la capital española del 26 de agosto al 1 de septiembre, en colaboración con la empresa Kiwihouse.

El evento tendrá lugar en las instalaciones de la Universidad Francisco de Vitoria, donde 100 jugadores de entre 14 y 18 años trabajarán bajo la dirección de un equipo de entrenadores de élite de Nueva Zelanda y España.

El personal del 'All Blacks Clinic' estará compuesto por dos ex 'All Blacks' y varios entrenadores de alto nivel del staff técnico de la federación de Nueva Zelanda. Entre ellos destacan Peter Harold, director de desarrollo de jugadores de Nueva Zelanda, y Wayne Marsters, director de desarrollo regional.

Este grupo técnico se verá reforzado por entrenadores y jugadores de España. El actual técnico de Sanitas Alcobendas, José Ignacio Inchausti; la entrenadora y preparadora física de la selección española, Mar Álvarez; el entrenador de SilverStorm El Salvador, Juan Carlos Pérez; y el neozelandés e internacional español Brad Linklater serán algunos de los presentes.

Los participantes se alojarán en la Universidad Francisco de Vitoria, donde tendrán a su disposición un plan detallado en el que se trabajarán las habilidades individuales, roles de equipo, iniciación en el análisis de vídeo, establecimiento de objetivos, preparación mental, capacidad de liderazgo, iniciación en nutrición, la prevención y el tratamiento de lesiones, los planes de recuperación y la gestión de una carrera deportiva.

Los entrenadores de élite de la federación oceánica compartirán sus conocimientos y mostrarán la metodología de trabajo que ha contribuido a que los 'All Blacks' se convirtiesen en un equipo deportivo líder a nivel mundial.