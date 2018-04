Espinar admite que cedieron a las exigencias de Errejón: "En política es más difícil ceder que salirse con la tuya"

Publicado 16/04/2018 11:03:33 CET

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha reconocido este lunes que se ha cedido a las exigencias del secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político, Íñigo Errejón, quien pedía que se realizaran primarias simultáneas en las que se elegiría a la persona candidata, así como al conjunto de la lista, y que el sistema facilitaría que la lista en la que el candidato ganador tuviera una mayoría holgada si es la más votada.

Así lo ha asegurado este lunes en los Desayunos de TVE recogida por Europa Press Espinar, quien ha afirmado que han aceptado los plazos de Errejón porque consideran que "es el mejor candidato para la Comunidad de Madrid".

"La persona que encabece la candidatura se tiene que sentir cómodo, y todos juntos tenemos que construir una candidatura unitaria cuanto antes... La lectura que hay que hacer es que hay que ceder en poli tica para sacar adelante un proyecto. Hemos cedido para llegar a un acuerdo y eso esta bien", ha señalado.

Asimismo, Espinar ha dicho que está de acuerdo con las palabras del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quien pidió "acabar con las guerras internas" y "dejar de marear la perdiz" tras las exigencias de Errejón.

"Ahora mismo nos toca hacer dos cosas: apoyar la moción de censura y asumir que nos encontramos en un escenario de dignidad democrática; así que tenemos que poner en marcha una alternativa del cambio en Madrid en 2019, ya que la legislatura está liquidada y Podemos necesita salir ya con una candidatura y una alternativa", ha indicado.

Igualmente, Espinar ha afirmado que Íñigo Errejón es "su candidato" y que "tiene todo su apoyo", aunque ha recalcado que cuando comiencen las primarias su obligación será velar porque sea un "proceso de neutralidad". Además, el secretario general ha subrayado que "el proyecto está por encima de todo" y que "no tiene sentido hacer aflorar las diferencias".

También se ha comprometido por velar por que en primarias "gane quien quiera las bases". "Desconozco todos los candidatos que se presenten. Quien se presente frente a Errejón tendrá las mismas posibilidades. Es difícil ganarle pero no imposible. Una dirección poli tica tiene que tener una apuesta poli tica para Madrid, un proyecto para mi organización y para Madrid", ha agregado.

"NO HAY RELEVO POSIBLE EN EL PP DE LA COMUNIDAD"

Por otro lado, el también portavoz de Podemos en el Senado se ha referido a la polémica del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, como un "escenario complejo".

"Cifuentes tiene que salir de la Presidencia, ha mentido, ha generado una crisis de gobierno que no solo le afecta a la Presidencia sino a todas las instituciones. No hay relevo posible en el PP de la Comunidad de Madrid, creo que quien quiera buscar una vía de regeneración en el PP lo tiene que enviar a la oposición unos cuantos años", ha indicado.

Igualmente, Espinar ha remarcado que el PSOE cuenta con el apoyo de su partido en la moción de censura presentada contra la Comunidad de Madrid porque el PP es "un partido corrupto" y debe "salir de las instituciones" de la región.

"NO IRÍA CON RIVERA A LA PUERTA DE LA ESQUINA EN POLÍTICA"

Asimismo, el secretario general de Podemos Comunidad de Madrid se ha referido al posible apoyo de Ciudadanos a la moción de censura y ha reconocido que el partido naranja y Podemos "no tienen un proyecto común" para Madrid.

"Es evidente que no tenemos un proyecto común. No iría con Rivera a la vuelta de la esquina en política. No estamos hablando si tenemos un proyecto común. Es evidente que no, son de derechas y no estoy de acuerdo. Quien vota a Ciudadanos, una de las cosas que tiene en la cabeza es la regeneración política. Si esos votos terminan en Cifuentes se estará engañando a los votantes", ha añadido.

Por otro lado, el también diputado autonómico ha defendido la labor de Íñigo Errejón en la Universidad de Málaga porque "hizo su trabajo y lo puede demostrar", mientras que la presidenta regional "ha falsificado documentos y ha mentido y es incapaz de demostrar que ha hecho el máster".

Por último, sobre la licenciatura que no tenía y que apareció durante años en la ficha del actual secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, Ramón Espinar ha asegurado que todo responsable público "debe explicar lo que ha sucedido".

"Franco y yo competimos en las elecciones. Me interesa ganarle las elecciones, pero tratar de poner en el mismo plano a Franco y Cifuentes no me parece de recibo, no juegan en la misma liga", ha concluido.