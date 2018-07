Espinar dice que Podemos está “más fuerte" tras las primarias y no se apunta “ningún tanto"

Publicado 21/06/2018 13:00:31 CET

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha señalado este jueves que la formación morada está "más fuerte para mejorar la vida de la gente" tras las primarias y no se apunta "ningún tanto" al haber logrado ganar en la mayoría de las primarias a secretarías locales de Podemos en la región.

Así lo ha indicado Espinar este jueves en los pasillos de la Cámara regional, donde ha destacado que el proceso de primarias ha sido "altamente participado" del que Podemos sale "fortalecido".

"Da igual quién apoyara a qué candidato, desde hoy lo secretarios generales que han ganado en sus municipios son de todos, de Podemos y de toda la gente y lo importante es que se pongan a trabajar y salgamos fortalecidos de un proceso interno que tiene que servir para apuntar a la victoria y no apuntarse ningún tipo de tanto", ha señalado.

Al ser preguntado sobre si es el que "más control" ha tenido en estas primarias, el secretario general ha contestado que no cree en el control, sino que cree "en el poder para hacer cosas, no sobre las personas". "Hoy Podemos está más fuertes para hacer cosas y para mejorar la vida de la gente en los municipios. No me voy a puntar ningún tanto", ha asegurado.

En cuanto a si ha hablado con Íñigo Errejón, Espinar ha indicado que no pero que es algo "normal porque no tenían mucho de lo que halar" ya que lo que han habido son unos procesos y estos aspectos normalmente no los comentan.

Por otro lado, sobre que el resultado se haya filtrado ayer por la noche en lugar de darse a conocer este jueves como estaba previsto, el secretario general de la formación morada en la región ha indicado que es normal que ocurran este tipo de acciones cuando "hay mucha gente y si tienen información la cuenten".