Espinar quiere una "alternativa reconocible" frente a una Cifuentes "fracasada en su apuesta de marca disociada del PP"

Actualizado 29/06/2017 18:39:32 CET

"Necesitamos recuperar el ambiente de ilusión y mantener la tensión política frente al PP. Somos la única alternativa posible", señala

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha destacado este jueves que el partido necesita articular una "alternativa reconocible" frente al modelo de gestión de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, "que ha fracasado en su apuesta de marca disociada del PP".

Durante su intervención en la reunión del Consejo regional de Podemos, Espinar ha indicado que las mociones de censura en la Asamblea de Madrid y en el Congreso de los Diputados propulsadas por la formación morada y el caso por los contratos de la cafetería del Parlamento madrileño ha dejado un PP y a una Cristina Cifuentes "débil".

"Mariano Rajoy tiene un modelo de liderazgo que es el de un capitán que se hunde con el barco si el barco se hunde, pero su objetivo es reflotarlo. Pero el modelo de Cifuentes es distinto. Ella hizo una operación de disociarse, de construir del viejo PP a una marca Cifuentes, una marca 'atrapalotodo', que tenía buenos apoyos en las bases del PP y no era percibido con antipatía con las bases de otros partidos", ha dicho.

Sin embargo, según el también portavoz de Podemos en el Senado, la presidenta regional ahora "se ha visto salpicada con la corrupción". "Es una dirigente política del presente que no puede huir del pasado. Cifuentes hoy es una gobernante débil porque esta apuesta de marca disociada le ha salido mal. Hoy necesita a las bases del PP para mantener su apoyo y no es capaz de pescar en otros caladeros porque está manchada por el lodo del PP de otras décadas. En 2019 (años de las próximas elecciones autonómicas) Cifuentes será más débil de lo que fue en 2015, porque está salpicada por un escándalo, por la corrupción de su partido, y tendrá en frente un partido o espacio del cambio más articulado y fuerte que lo que tuvo hace dos años" ha augurado.

Espinar se ha preguntado "qué más tiene que pasar para que estos señores dejen de gobernar". "Tenemos que poner sobre la mesa un proyecto alternativo, articular el campo político que ya es mayoritario socialmente que desaloje a Cifuentes de Sol", ha defendido.

Para ello, el diputado autonómico ha abogado por "crear un clima de impugnación del PP de Madrid" y en ello ha enmarcado la moción de censura contra Cifuentes de hace tres semanas, "el principio del proceso para ganar el cambio". "Para eso había que poner de largo una alternativa al PP de Madrid. Hay que demostrar que somos capaces de poner en la mesa un proyecto", ha insistido.

ÚNICA ALTERNATIVA

El líder de Podemos en la Comunidad cree que Podemos también ha demostrado con la moción que su partido es la auténtica alternativa porque el resto de los actores políticos "bailan en torno a los dos modelos y tienen propuestas menos coherente y menos identificables de un proyecto de más país y región".

En esta línea, ha calificado como "magnífico" el papel de la candidata de la moción, Lorena Ruiz-Huerta y ha destacado la "brillantez en su exposición de la alternativa". "Nos acusaron de un circo. ¿Dónde quiere el PP que discutamos la convivencia de los madrileños si no es en la Asamblea? Estábamos cumpliendo con nuestro deber y obligación democrática para dignificar las instituciones", ha reivindicado.

A su juicio, otra de las consecuencia de la moción es "dar a Podemos más atributos de gobernabilidad". "Y sirvió para decir que no sólo somos un grupo de chavales que dicen las verdades del barquero, sino para hacer una política más decente, que somos la única alternativa política al PP", ha añadido.

Ramón Espinar ha avisado a los suyos de que su papel a partir de ahora es "no permitir que se articule la verdad de una recuperación económica con más del 20 por ciento de la gente en el umbral de la pobreza". "Es fundamental que no construyan el relato de una 'España va bien' sobre las espaldas de un país con cifras récord en desigualdad, una verdad oficial que no tengan nada que ver con la real", ha dicho.

CANSANCIO DE LA POLÍTICA

Entre los puntos negativos, el diputado autonómico percibe "un cierto cansancio de la política" en los últimos meses, "un cierto agotamiento del ciclo de cambio político". "No podemos convertir a Podemos en una fuerza política más que juega en el supermercado de las elecciones a ver cuántas papeletas vende. Quieren cerrar la crisis con un porcentaje de exclusión social entre el 20 y el 30 por ciento. Tenemos que ser el puente entre esa grieta entre las instituciones y la ciudadanía que surgió en el 15M", ha apostado.

Por todo ello, ha pedido a su dirección política que comience a trabajar desde septiembre en ganar las elecciones en los municipios y la Comunidad dentro de dos años. "No podemos soltar la presa de un PP débil y eso no sólo es mantener la presión en su gestión y en su corrupción. Hay que construir una alternativa. Lo que más le duele al PP no son los titulares de la corrupción, sino la puesta en marcha de una alternativa", ha añadido.

Para lograrlo, Podemos se va a centrar como objetivos estratégicos los cinturones sur y del Henares de la región articulando un "campo progresista del cambio que se nutra de la gente corriente de la Comunidad" y construyendo "una estructura orgánica potente, una tarea titánica".

"Creo que la Universidad y la Sanidad se va a movilizar en defensa del sector público. Necesitamos no aflojar, necesitamos mantener el pulso con el PP. El Partido Popular pone sobre la mesa todos los días su modelo de gestión. Nosotros tenemos que poner proyecto reconocibles como alternativa real", ha concluido Espinar.