Exconsejero de Canal dice que en las bolsas del conocido viaje a Colombia solo había "un toalla, una gorrita y crema"

Publicado 20/10/2017 12:18:46 CET

Otro exdirectivo reconoce que el seguro del Canal le está pagando los servicios jurídicos de su imputación en Lezo

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exconsejero del Canal Extensia, empresa dedicada a los negocios iberoamericanos del Canal de Isabel II, José Javier Soler Gallego, imputado en el caso Lezo, ha asegurado este viernes que en las bolsas negras con las que fueron grabados en el conocido viaje en 2008 a Cartagena de Indias (Colombia) con el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, sólo había "una toalla, una gorrilla, una botellita de agua y una crema".

En su comparecencia en la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea de Madrid, Soler ha señalado que se acoge a su derecho a no declarar y que ha venido "a esta santa casa", en referencia a la Asamblea de Madrid, por "respeto institucional". Las comparecencias en esta comisión son obligatorias.

No obstante, el exdirectivo del Canal sí ha querido aclarar algunas cuestiones. Así, ha señalado que durante su etapa en la empresa pública regional (entre 2005 y 2009) "no se ha comprado" ninguna empresa iberoamericana ni se trató en Canal Extensia este tema. Y ha negado que haya participado "nunca en ningún desfalco, saqueo, robo o corrupción" alguna.

Antes las insistentes preguntas de los portavoces de la oposición, Soler ha pedido a los diputados que "se informen por otras vías" sobre la operación Lezo porque "ha dicho todo lo que tenía que decir" sobre su supuesta implicación en el caso ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el Juzgado. "No deseo colaborar más en esta santa casa porque no tengo nada más que decir", ha dicho.

Pero al final su comparecencia se ha centrado en el viaje a Colombia del expresidente regional Ignacio González, en el que él también participó él, un viaje en el que supuestamente fueron espiados y cuyas imágentes salieron a la luz hace unos años.

La portavoz de Podemos en la comisión, María Espinosa, ha indicado que entonces "les pillaron con bolsas de plástico llenas de dinero", algo que ha negado el declarante. "Lo digo yo porque así lo dice la prensa, detectives y declaraciones judiciales", ha apuntado la diputada.

Soler, que ha negado haber sido asesor de González, ha indicado que en dichas bolsas había una toalla, una gorrita de la compañía, una botellita de agua y una crema solar, para viajar en un barco porque les habían invitado a conocer las islas del Rosario. "No era una fiesta. La travesía duraba solo 20 minutos", ha señalado, añadiendo que aunque no sabe quién pago el viaje a Colombia, cree que fue el Canal.

Según ha explicado el compareciente, fueron a Cartagena de Indias para entrevistarse con el presidente Álvaro Uribe y con el ministro de Justicia porque "no pagaban los déficit de solidaridad de Inassa (la empresa colombiana filial del Canal) y tenían un problema de tesorería".

El compareciente, investigado por malversación de caudales públicos, entre otros delitos, ha negado haber cobrado comisiones "en su vida". Sin embargo, la Guardia Civil grabó en octubre de 2016 una conversación entre el expresidente de Inassa,*Edmundo Rodríguez Sobrino y la exdirectora financiera de Canal, María Fernanda Richmond, en la que el primero le comentaba a la segunda que Soler Gallego "se llevó una comisión que le habría pagado la emprea Incatema por algún asunto que habría llevado en Haití", según reza un informe policial incorporado al sumario del caso Lezo publicado en la prensa.

El exdirectivo de Canal Extensia ha señalado que no tiene nada que ver con este asunto y así "lo ha aclarado" ante la UCO y el Juzgado. "En Haití vimos la posibilidad de colaborar en la reconstrucción. Había una oportunidad tremenda y acuciante. Conseguimos tres proyectos, a través de la unión temporal de empresas entre Inassa y Incatema; y a Inassa no le cobré ni una peseta por cariño y deferencia a esa casa", ha explicado.

"En Incatema me contrataron y me dejaron de pagar, y les he ganado en los tribunales. No he visto en mi vida que cuatro magistrados me den la razón por comisiones ilegales, sino por mis legítimos honorarios profesionales. Me contrataron en calidad de consultor, aunque no soy experto en nada. Soy abogado en ejercicio y llevo 30 años viajando por Latinoamérica", ha proseguido.

Soler Gallego se ha quejado en varios ocasiones de que le pregunten por cuestiones diferentes al objeto de la comparecencia. "Llevo dos horas y no sé qué pinto aquí", ha dicho en un momento dado. Por último, ha señalado que dejó el Canal porque presumía que "no era hombre de confianza del gerente", que en se momento era Idelfonso de Miguel.



AVELINO MARTÍNEZ

Asimismo, ha asistido a la comisión el también exmiembro del Consejo del Canal Extensia Avelino Martínez, imputado igualmente en el caso Lezo. El compareciente ha asegurado que "no se acoge a su derecho a no responder, sino a la obligación de no hacerlo" porque su caso ya lo investiga la Audiencia Nacional, ante la cual "ha declarado de la forma más extensa y oportuna". Y ha indicado que ha comparecido esta mañana "por respeto a la comisión" pero con el deber de "mantener el secreto judicial".

Sin embargo, la portavoz socialista en la comisión, Mercedes Gallizo, le ha respondido que no le asiste tal reserva a no contestarles porque "en todo caso el secreto sería para el sumario judicial, no para su declaración".

Además, ha recordado que el juez del caso levantó el secreto de las actuaciones anteriores a junio de 2017. "No tiene sentido esta excusa para no contestar", ha resumido. En la misma línea, el diputado de Podemos Miguel Ongil le ha reprochado que no les responda "después de cobrar tantos años" de las arcas públicas regionales.

En el turno de preguntas de los diputados, el compareciente solo ha dicho que no entró en el Canal designado por alguien, sino "por un concurso de méritos publicado en la prensa madrileña". En otro momento dado, ha reconocido que su defensa jurídica se la está pagando el seguro de responsabilidad de la empresa pública, y en otro ha afirmado que por Canal Extensia no pasó la compra de ninguna empresa americana.