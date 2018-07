El explorador del soul Booker T. Jones actúa lunes en Madrid

Actualizado 26/01/2015 9:14:54 CET

El artista norteamericano Booker T. Jones, famoso por haber explorado los terrenos del soul, llega este lunes a Madrid para ofrecer un concierto en el Teatro Lara de Madrid, dentro del ciclo de conciertos Pequeños Grandes Momentos 1906.

Booker T. Jones está considerado uno de los arquitectos de la música soul moderna y es uno de los grandes responsables de su auge y popularidad. Con clásicos de Stax Records como 'Green Onions', 'Hang 'Em High','Time Is Tight' y 'Melting Pot', el miembro del Rock and Roll Hall of Fame, Musicians Hall of Fame y ganador del Grammy Lifetime Achievement Award exploró las fronteras de la música soul y la refinó hasta alcanzar su esencia.

Ahora llega a España con 'Sound the Alarm', su último disco hasta la fecha con el que el estadounidense mira hacia el horizonte de nuevo, marcando sus distintivos ritmos sólidos entre una sucesión de colaboraciones con algunas de las voces jóvenes con más talento del R&B contemporáneo.

Este trabajo discográfico supone el regreso de Booker T. a Stax Records, el sello de soul de Memphis que el instrumentalista, frontman, productor y compositor ayudó a poner en el mapa en los años 60, junto con su banda the MGs.

En 'Sound the Alarm', Booker T. comparte tareas de producción con los hermanos Bobby Ross e Issiah "IZ" Avila, que co-escribieron ocho canciones y aportan la sección rítmica a la mayoría de los 12 temas del álbum.

Para 'All Over the Place' y 'Broken Heart', los hermanos Avila contaron con el legendario equipo de producción de Minneapolis, Jimmy Jam y Terry Lewis. El álbum incluye colaboraciones con estrellas del R&B como Anthony Hamilton ('Gently'), Estelle ('Can't Wait'), Raphael Saadiq a la guitarra en 'Broken Heart' y 'Feel Good' y Kori Withers en 'Watch You Sleeping'.