Exsubdirector cesado por el error en la entrega de documentos del Canal culpa al juzgado de la confusión

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exsubdirector general de Régimen Jurídico, Sebastián Sánchez, ha señalado este martes que "la confusión originada por la forma de contestar del Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid no justifica pero sí explica el error administrativo" de la pérdida de la providencia para la entrega de las actas del Canal de Isabel II, relacionadas con el caso Lezo.

Así lo ha indicado Sánchez durante su comparecencia en la Comisión de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Cámara regional para informar sobre lo ocurrido con la pérdida de la providencia en la que el juzgado de Instrucción número 6 señalaba que la Comunidad de Madrid podía entregar la documentación que solicitaban los grupos de la oposición sobre las actas del Canal de Isabel II. Sánchez fue cesado en enero por "un error grave" que afectaba de esta documentación.

Según ha explicado el exsubdirector general del Régimen Jurídico, este correo electrónico se abre el 22 de agosto por los funcionarios que se encontraban en la Subdirección General de Régimen Jurídico.

"La subdirección que yo ocupaba carecía de los antecedentes necesarios para valorar que esta providencia constituía la contestación a un escrito del vicenconsejero de Presidencia y Justicia de fecha 1 de julio, al no constar en el expediente que teníamos en la subdirección copia alguna del citado escrito, ni en el expediente físico ni eléctrico", ha sostenido.

De hecho, en el texto de providencia el juez "no hacía referencia a que se contestara al escrito del viceconsejero de Presidencia y Justicia" y "tampoco resultaba fácil en subdirección deducir que se estaba en una actuación extraprocesal o ajena a la actuación del letrado de la Comunidad de Madrid", ya que, a su parecer, "el tratamiento del Juzgado a su contestación fue estrictamente procesal".

Según ha explicado, no contestó el juez con un escrito de similares características "ni lo remitió directamente a quien le preguntaba, la viceconsejería", sino que "respondió mediante una providencia dictada dentro de las diligencias previas del procedimiento abreviado (caso Lezo) y dirigida por medio de Lexnet a la Abogacía General".

"Esta confusión originada por la forma de contestar del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid no justifica, pero sí explica el error administrativo que cometió la Subdirección General de Régimen Jurídico. Error que consistió en interpretar que la notificación de la providencia constituía, como el 90 por ciento de las comunicaciones de este procedimiento, una resolución judicial que no exigía actuación alguna por ningún órgano de la consejería, razón por la cual se procedió a archivarla", ha aseverado.

Además, Sánchez ha defendido que el 'traspapeleo' "puede ocurrir en cualquier momento y podría pasar", ya que casos como este "hay cientos". "El que no actuó como hay que actuar es el Juzgado, porque lo tendrían que haber mandado por Lexnet, lo mandaron por fax y tendría que haber llegado por Lexnet", ha insistido,

Sobre que el mensaje de la providencia enviado de "importancia alta", el exsubdirector general del régimen jurídico ha esgrimido que "se utiliza en todos los correos" que les manda la Abogacía, porque cuando se trata de procesos penales "se suele seleccionar importancia alta".

"El problema es que no teníamos antecedentes y, por tanto, la persona que lo abrió no tenía elementos de juicio suficientes, y no sabía que debía contestar al consejero. El contenido del texto se detectaba como importante y yo creo que se exigió por eso mi responsabilidad", ha añadido.

"VERSIÓN OFICIALISTA"

Por su parte, el diputado de Ciudadanos César Zafra le ha reprochado que en la providencia se expone que es referida al caso Lezo y se ve el nombre del expresidente regional Ignacio González, "que no es Mickey Mousse, no es spam" y son "gente espabilada para ver un mensaje de importancia alta y que esto no se puede archivar".

Además, Zafra ha cuestionado que "cómo es posible que cuando se archiva algo sólo se archiva una parte". "No nos ha explicado a la hora de archivarlo si habló con alguien, cómo se descubrió solo sabemos lo que conocemos través de los medios de comunicación y parece que no se han leído el caso Lezo y ustedes están personados", ha criticado el parlamentario de la formación naranja.

Así, le ha preguntado si a parte de haber trabajado en la Consejería de Presidencia está trabajando en otros lugares y si cree que es lógico que haya sido "el cabeza de turco de todo esto".

El diputado de Podemos Miguel Ongil ha lamentado que el exsubdirector general de Régimen Jurídico haya dado una versión "oficialista", como "si estuviera respondiendo un miembro del Gobierno".

Ongil le ha cuestionado "qué papel hace la Abogacía del seguimiento de estas causas", porque lo que deja claro, a su parecer, "es que en el mejor de los casos no se leen el sumario y en el peor están proactivamente ocultado información relevante".

"Ha sido despedido por un error que se produjo en sus despachos y puedo admirar que se hiciera responsable pero es evidente que no tuvo ninguna culpa, pero yo no soy abogado y he leído esa providencia y es que cualquier persona entiende ese escrito. Esa carta está clarísima. Qué tipo de persona tenemos trabajando en la Comunidad de Madrid leyendo sumarios si no son capaces de entender eso", ha lamentado.

Por su parte, el socialista Diego Cruz Torrijos le ha preguntado a Sánchez qué cargo desempeña actualmente en la administración autonómica, así como quien le comunicó su destitución y cuáles fueron las razones que le plantearon para ello. Al igual que Zafra, Cruz Toriijos se ha cuestionado "cómo es posible que sólo se extraviara una de las notificaciones cuando habían llegado por fax, con diferencia de tres minutos.

Por último, la diputada del PP María Eugenia Carballedo ha destacado que la información que les traslada les encaja "todo con la verdad que les han manifestado otros miembros", al mismo tiempo que ha recordado que si el caso Lezo es un caso judicial lo es "porque el Consejo de Gobierno decidió entregar voluntariamente al Ministerio Fiscal lo que el Gobierno entendió como presuntas irregularidades en la actuación del Canal en gobiernos pasados".

Además, ha recordado que ayer se desestimara el recurso de reforma interpuesto por PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE) para la entrega por parte del Gobierno regional de las actas del Canal de Isabel II a la oposición.

A estas cuestiones, el exsubdirector general de Régimen Jurídico se ha defendido alegando que en todos los documentos que reciben del caso Lezo aparece el nombre de Ignacio González y en las notificaciones que han recibido sobre este caso "en ninguna se exige algo que tengan que mandar a ningún órgano, porque eso sólo interesa al letrado que está llevando el caso".