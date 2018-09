La familia de Rafael Oropesa pide que expertos musicólogos confirmen la autoría del chotis 'Madrid'

Actualizado 27/01/2010 19:41:15 CET

No saben si Agustín Lara plagió la canción o compró los derechos pero recuerdan que su abuelo es además autor de más de 100 composiciones

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La familia de Rafael Oropesa defiende que el que fuera músico de la Banda Municipal de Madrid y director desde el inicio de la guerra civil española de la banda del Quinto Regimiento, es el autor del chotis 'Madrid, pedazo de la España en que nací', y no el mexicano Agustín Lara, quien lo popularizó, y a quien se le ha atribuido esta composición históricamente. Por ello, piden que expertos musicólogos confirmen la autoría.

Rafael Oropesa, nieto del músico, explicó en declaraciones a Europa Press que a la familia le encantaría que se reconociera la autoría a su abuelo, "para que se le pudiera rendir el tributo que merece".

Oropesa, quien recordó que su abuelo compuso más de 100 canciones, entre chotis, pasodobles, cuplés o himnos del frente, afirmó que la familia no se mete en si Lara compró los derechos o plagió la obra, pero, como portavoz de la familia, exigió que sean los expertos quienes aclaren la autoría.

La familia no tiene documentación que acredite que Oropesa es el verdadero autor de este chotis, gracias al que Lara tiene una estatua en el barrio madrileño de Lavapiés. El nieto recordó que su abuelo era republicano y que, tras la guerra civil, se exilió a Francia y luego viajó a México, teniendo que dejar a su esposa y a sus nueve hijos en España.

Finalmente, murió en 1944 en el país centroamericano. En las cartas enviadas a su esposa, Felisa Méndez, se evidenciaba que él era el autor de la obra, pues le habló de ello en numerosas misivas. Pero esas cartas no han llegado a nuestros días y no hay ninguna documentación que acredite su autoría. La familia recuerda que, por miedo a posibles represalias franquistas, no conservaban las misivas del exiliado.

"Éramos una familia republicana y teníamos miedo a reclamar algo que no teníamos muy claro", detalló el nieto del autor de obras como 'Chiclanera' o 'Si vas a París papá', quien señaló que colegas músicos amigos de su padre siempre afirmaron que el chotis lo escribió Oropesa.

"MUCHAS SIMILITUDES"

La familia (todavía están vivos tres de los nueve hijos del matrimonio Oropesa Méndez, además de muchos nietos) señala que los acordes y la métrica de este chotis tienen "muchas similitudes" con otros trabajos de Oropesa, de ahí que quiera que, por la "vía técnica", y a través de expertos se compruebe la autoría.

Ahora, esperan que las investigaciones que ha abierto el área de Las Artes del Ayuntamiento de Madrid lleguen a buen fin, se demuestre que Oropesa es el autor y rindan homenaje a su abuelo. "Nos encantaría que la ciudad de Madrid le rindiera homenaje", afirmó Oropesa.

La teoría de que 'Madrid' no sea de Lara sino de Oropesa ya la planteó el compositor Carmelo Bernaola. Ahora, el cronista de la Villa y director del periódico 'Madridario', Pedro Montoliú, se pregunta cómo Lara pudo escribir el chotis sin haber puesto jamás un pie en Madrid y empleando expresiones tan castizas como 'chulona', 'agasajo postinero' o 'piropo retrechero'.

En el libro 'Gran Vía 1910-2010', editado por el Ayuntamiento, también se habla de este asunto y desde IU también se ha pedido que se lleven a cabo las medidas oportunas y, de demostrarse la autoría, hacer un homenaje al supuesto verdadero autor del chotis.