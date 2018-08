El festival 'Amanecer Bailando' se realizará finalmente en el parque urbano Prado Ovejero de Móstoles

Publicado 12/08/2018 12:07:40 CET

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El festival 'Amanecer Bailando' se celebrará finalmente el próximo 8 de septiembre en el parque urbano Prado Ovejero de la localidad de Móstoles, un recinto con una superficie de 77.834 metros cuadrados ubicado en el distrito Norte Universidad y con entradas en el Paseo de la Herrería, calle Jacinto y Avenida Alcalde de Móstoles.

Según ha indicado el Consistorio, esta iniciativa, que "enriquece" la propuesta de conciertos musicales de la ciudad, reunirá a miles de personas en ese espacio, un parque urbano que "se ha considerado el lugar idóneo para su celebración".

El Ayuntamiento de Móstoles ha comunicado ya a la empresa organizadora del evento la decisión municipal y exigirá la retirada del nombre del Parque de El Soto de su página web y de las entradas que se están distribuyendo.

El Parque de El Soto era el emplazamiento inicial para la celebración de este evento musical pero el Ayuntamiento decidió no celebrarlo en este lugar ante las opiniones contrarias, como el caso de organizaciones ecologistas.

Por otra parte, el Consistorio expone que un total de 3.000 entradas se pondrán a disposición de jóvenes empadronados en Móstoles al precio de 25 euros. Las entradas pueden adquirirse ya en el bar La Tasquita (frente al Ayuntamiento), para lo cual es imprescindible mostrar el D.N.I.

Frente a esta postura, la formación Ganar Alcorcón ha criticado que el nuevo emplazamiento linda con la localidad vecina y critica que esta nueva ubicación "se ha realizado nuevamente sin contar con las entidades ciudadanas".

Además, sostiene que "se ha ignorado el impacto" que puede tener para los vecinos y se desconocen los informes técnicos que apoyan el traslado.

"La ubicación propuesta en Móstoles Tecnológico es la óptima tanto para las entidades de Móstoles como para evitar los impactos en el barrio de Fuente Cisneros. Por eso no se comprende que el gobierno de Móstoles siga empeñado en buscar ubicaciones que no contentan a todas las partes implicadas, habiendo alternativas que no tienen impactos ambientales ni sociales", asegura la formación.

A su vez, el portavoz de Ganar Alcorcón, Jesús Santos, exige al Gobierno local que se reúna con los representantes del barrio de Fuente Cisneros para conocer su posicionamiento respecto al festival y que reivindique ante Móstoles la inclusión de dichos representantes en la Comisión creada para hacer seguimiento del festival.