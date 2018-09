El festival 'Amanecer Bailando' sigue en marcha e instalará pantallas acústicas para minimizar el ruido

Publicado 05/09/2018 11:05:13 CET

El festival de música electrónica y urbana 'Amanecer Bailando' continúa con el montaje de las estructuras de la que será su primera edición este sábado, 8 de septiembre, en el parque Prado Ovejero de Móstoles, donde contarán con pantallas acústicas para minimizar el ruido.

La organización ha asegurado a Europa Press que el evento sigue en marcha y que cuenta con el permiso del Ayuntamiento de la localidad, aunque en el día de ayer David Pérez, el alcalde de la ciudad vecina, Alcorcón, anunciase que lo llevaría a la Fiscalía de Medio Ambiente.

El primer edil explicó que, pese a estar en el término municipal vecino, el espacio linda con el barrio de Fuente Cisneros, y que esto podría "ocasionar problemas serios" de seguridad y ruido a los vecinos y a la zona en sí.

En este sentido, desde el festival han insistido en que están siguiendo al detalle la normativa que se ha acordado con el Consistorio, "llevando a rajatabla todas las normas de seguridad". También han explicado que se están tomando otras "medidas extra" como la instalación de pantallas acústicas, "con el objetivo de minimizar el ruido para los vecinos próximos al parque".

Respecto a la programación musical, contarán con más de 60 artistas de primer nivel nacional e internacional, que se darán cita en 4 escenarios temáticos: Amanecer (tech-house), Caviar (urban, hiphop, rap, trap), Family Club (techno) y Misa (hardstyle).

El primero acogerá actuaciones como el B2B de Marco Carola y Loco Dice, Stacey Pullen, Enrico Sangiuliano, Egbert, Cuartero o el B2B de Andrés Campo y Ramiro López o Víctor D. En el escenario Caviar actuarán artistas como C. Tangana, Yung Beef, Natos y Waor, Ayax y Prok o Dellafuente.

El escenario Family Club contará con figuras como Jeff Mills, LSD (live), Ben Sims, Octave One (live), Function, Speedy J o SNTS. Por último, el escenario Misa estará dedicado al hardstyle con Angerfist, Brennan Heart, Jonathan Mendelsohn (live), Da Teekaz, Sub Zero Project (live) o Vicente One More Time.

A esto se añadirá una gran zona de actividades donde se ofrecerán disciplinas artísticas y deportivas diversas, como el certamen nacional de graffiti que contará con la colaboración de Theo Magna, reconocido en el ámbito del realismo, y Morsemua, admirado por la aplicación del color.

En la parte de exhibición habrá BMX, con la participación de Javier López, Daniel Martín y Marcos Martín, entre otros; y skate, de la mano del grupo de Móstoles y Alcorcón y el de Madrid. La cultura hip hop estará presente con la Competición de breakdance, seguida de una Batalla de gallos, que será arbitrada y presentada por el 'speaker' Crae de Móstoles Posse.

El acogida del festival en Móstoles ha sido polémico desde su inicio porque en un principio se iba a celebrar en el Parque Natural de El Soto. Ecologistas, vecinos y colectivos sociales y políticos protestaron por la decisión y el Ayuntamiento decidió buscar otra ubicación.

Esto provocó malestar dentro del Ejecutivo, liderado por el PSOE, que tiene a Ganar Móstoles y a IU-Los Verdes como socios de gobierno. Las críticas continúan ahora desde la oposición y estos dos grupos. Desde Ganar no entienden por qué no se ha alejado el festival de las zonas habitadas de la localidad.