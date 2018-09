Gabilondo aboga por un modelo de financiación "sostenible" para las universidades públicas

Publicado 07/09/2018 11:57:24 CET

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha manifestado este viernes que es "imprescindible" un nuevo modelo de financiación "sostenible" para las universidades públicas de la región.

A su llegada al acto académico de apertura del curso universitario 2018/19, Gabilondo ha señalado la necesidad de hacer un nuevo modelo de financiación "sostenible", con "objetivos claros, incentivos claros, exigencias claras, rendición de cuentas claras".

En este sentido, ha recalcado que cambiar el modelo de financiación "es importantísimo, los rectores dicen que es casi más importante que la nueva ley", en alusión a la ley de universidades.

Respecto a la ley de universidades, ha recordado que "no se aprobó porque no hubo consenso suficiente, porque no se trabajó desde el punto de vista de la participación de modo adecuado y porque no se abrieron cauces para la aportación de ideas que podían sostener eso".

Por otro lado, ha señalado que, en la universidad, "ha habido recortes tan graves, que aunque se reviertan algunas situaciones todavía estamos lejos de donde estábamos", y ha precisado que en materia de personal "sigue habiendo graves problemas", si bien ha reconocido que "hay algunos síntomas en alguna dirección positiva".

"POCA PREVISIÓN"

En cuanto al inicio del curso escolar, ha manifestado que quiere pensar que "en la mayoría de los casos" se desarrollará "con normalidad", pero que los socialistas están "muy alertados y muy inquietos porque hay muchas protestas que obedecen a situaciones de poca previsión, de no haber llevado a cabo lo que se había previamente establecido, en asuntos que tienen que ver con infraestructuras y con personal".

"A mí no me gusta hacer alarmismo", ha aclarado Gabilondo, quien ha afirmado que "el problema de las infraestructuras en educación en la Comunidad de Madrid es gravísimo, y la carencia de profesores o la resolución de concursos y traslados a última hora produce un desconcierto muy grande".

Así, ha destacado que "sigue siendo necesario tomarse en serio que la educación pública es la base de la educación", y ha asegurado que "no se trata de hacer un discurso contra a concertada".

"Parece que tenemos algo contra la concertada, en absoluto", ha aseverado Gabilondo, quien ha recordado que cuando fue ministro de Educación "había Educación para la Ciudadanía y Religión, que no era evaluable", pero "no hubo ningún tipo de persecución a nadie por nadie ni falta de espacio para la libertad en todos los sentido, incluida la libertad la religiosa".

Preguntado sobre si considera que el consejero de Educación e Investigación, Rafael van Grieken, debe continuar en el cargo, ha dicho que se suma a la decisión de la Asamblea, que lo reprobó, y ha explicado que a partir de ahí a quien le corresponde valorar es al presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, y al propio consejero. "Nosotros ya hicimos nuestra labor palamentaria al apoyar la revocación", ha zanjado.