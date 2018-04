Gabilondo contesta al PP sobre su papel en el caso Cifuentes: "Pensar que hemos tratado de conspirar es supravalorarnos"

Publicado 09/04/2018 0:06:15 CET

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha contestado este domingo al PP sobre el papel que han podido tener los socialistas en todo el caso del máster de la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) señalando que pensar que ellos han tratado de "conspirar" es "supravalorarlos".

"Pensar que hemos tratado de conspirar, primero, es supravalorarnos, para pensar que somos capaces de llegar a tamañas cosas, coordinada y articuladamente con los medios de comunicación, para presentar en un momento determinado...", ha indicado el que será el candidato de la moción de censura que presente el PSOE contra Cifuentes.

Así ha respondido en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, tras ser preguntado por la información de El Mundo sobre que sería un profesor, militante del PSOE, indignado con la universidad, quien habría filtrado la información de Cifuentes. Tras esta noticia, el PP ha pedido explicaciones tanto a Gabilondo como al secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez.

A este respecto, el portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea ha indicado que, a su juicio, en el PP "se tienen que serenar un poquito, tranquilizar y mirar las cosas con la distancia y la frialdad del que sabe en qué contexto se mueven".

Además, ha asegurado que él no se ha reunido "absolutamente ni una sola vez" con ninguno de los periodistas "ni con el profesor que dice nada de esto o mucho". Ha señalado que se enteró por eldiario.es, medio que adelantó la exclusiva, y que la reacción del PSOE fue como "debía", pedir que se tratara el tema en sede parlamentaria.

Tras esto, ha explicado que el "relato" que ofreció Cifuentes de lo ocurrido no se "tiene en pie" y que, por eso, se reunió con el Grupo Parlamentario, y por el "bien de la ciudadanía, profesores, estudiantes y sociedad en general", decidieron presentar la "moción de la dignidad".

Y es que, para Gabilondo, aceptar las explicaciones de Cifuentes en el pleno extraordinario habría sido como aceptar que "cualquier cosa en política vale" y rechaza la "concepción del poder que parece que es una situación de privilegio de que puedan ocupar las instituciones al servicio de cada uno". "El daño que se está haciendo es extraordinario y por dignidad debemos responder a esto", ha insistido.

NO HA HABLADO CON LA OPOSICIÓN

Preguntado por su moción de censura y si ha hablado con el resto de grupos, ha indicado que no lo ha hecho ni ayer ni hoy y que, por lo tanto, no sabe qué pasará mañana con la comisión de investigación propuesta por Ciudadanos. Lo que sí tiene claro es que la formación naranja "tiene que pensar seriamente lo que hace porque tiene que explicar muy bien cuál es el sentido de la comisión, qué busca".

En este sentido, ha explicado que lo que quieren es "trabajar sobre los acuerdos ya establecidos en la Asamblea" porque ya han votado "muchas veces juntos" y construir sobre eso porque es sólo un año lo que queda. No quieren hacer un programa con "expectativas" porque luego defraudarían. "Sé que es difícil pero la obsesión no es la de ser presidente sino ser coherente, hacer una propuesta consistente que responda a esta situación insostenible", ha añadido.

Así, ha recordado que la moción de censura está centrada en la presidenta de la Comunidad y si ella dimite, la moción decae. No obstante, "aunque pongan a quien sea, habría que hacer un acto de investidura y tomar posición sobre cuál es" su candidato y "de momento no es nadie de los que se han puesto en pie jaleando y aplaudiendo a una versión que no es compatible con la verdad".

Para Gabilondo, las "teorías" que han dicho por parte del Gobierno de la Comunidad y la propia presidenta son "inverosímiles, inconsistentes, no son razonables y con lagunas y contradicciones". Según Gabilondo, hay datos suficientes "para decir que lo que se ha contado es una lectura que exige una visión muy oblicua de la verdad".

Sobre si el rector de la URJC, Javier Ramos, debería dimitir, ha indicado que él "sabrá un poco lo que deberá hacer" y que "ha tenido momentos". En este punto, ha reconocido que el primer día no le gustó cuando "dijo que todo se había desarrollado con normalidad". Luego mostró "fuerza y coraje académico" con la investigación solicitada, y ahora entiende que "tiene que llegar hasta el final si ama la universidad pública".

En cuanto a qué diría en el caso de que dirigentes del PSOE tuvieran una historia similar a la de Cifuentes, Gabilondo considera que el que "lo haya hecho sea del partido que sea, no es presentable". Si fuera como lo ocurrido a Cifuentes, "hay que tomar las medidas que se crean oportunas y asumir responsabilidad hasta las últimas consecuencias".