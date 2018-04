Gabilondo cree que Catalá, en sus últimas palabras sobre Cifuentes, ha pedido que sea ella quien asuma responsabilidades

Actualizado 13/04/2018 11:23:03 CET

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, cree que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en sus últimas palabras sobre la polémica del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, lo que ha hecho ha sido pedir a la dirigente autonómica que sea ella la que asuma "responsabilidades".

Catalá ha dicho este viernes que ahora se sabe "mucho más que antes" sobre el máster de la presidenta y que deberá tomar "la decisión que corresponda". "Esperamos que Cifuentes tome las decisiones que correspondan a la vista de la verdad final", ha declarado Catalá en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.

Preguntado al respecto en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Gabilondo ha indicado que son "palabras muy de ministro" y que lo que está diciendo es "que asuma su responsabilidad, que tome las decisiones", una postura que á él le gusta: "A mí me gusta eso, pedir que asuma la responsabilidad".

"Él está diciendo que le corresponde a ella ver qué es lo que ha de hacerse en este momento, asumir la responsabilidad significa que 'no nos lleve a la necesidad de tener que decidir a otros lo que podría usted decidir y nos evitamos entrar en un proceso de mayor complejidad'", entiende Gabilondo.

Gabilondo ha recordado que en el PSOE no han pedido formalmente la dimisión de Cifuentes sino que han presentado la moción de censura. "Ella sabrá si tiene que dimitir", ha lanzado, teniendo en cuenta que si dimite antes de la moción, esta decae porque habría sesión de investidura con otro miembro del PP.

Para Gabilondo, "la solución de Madrid no pasa por ahí" porque se estaría invistiendo a los que han estado "aplaudiendo" la posición de Cifuentes, por lo que ve "con peores ojos que salga la alternativa de esa posición" aunque ha destacado que esto no es un "problema personal con la presidenta" porque la respeta "personalmente".

A su juicio, el asunto está en que políticamente está amortizado todo, Madrid esta en una situación mortecina y languidece en un proyecto que no hay para Madrid". Por eso, entiende que "la inercia" con esta persona, en relación a Cifuentes, u otra "no resolverá los problemas de nadie" en la Comunidad.

Sobre las encuestas, Gabilondo las estudia y analiza para "aprender a corregir las cosas que están mal" pero no se deprime por ellas. Asegura que no están "en la inopia ni en Demoscopia" sino en la "democracia". "Lo que la mayoría pide es importante pero no se acaban ahí las cosas, hay principios y valores que nos hacen adoptar decisiones en la vida", ha indicado.