Gabilondo cree que si las aclaraciones del máster de Casado no son favorables "lastrarán" su carrera

Publicado 24/07/2018 12:21:13 CET

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha afirmado este martes que si las aclaraciones sobre el máster realizado por el presidente del PP, Pablo Casado, hace unos años en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) no son favorables, "lastrarán" su carrera.

Así lo ha manifestado ante los medios de comunicación tras presentar en un desayuno informativo a la ministra de Educación, Isabel Celáa, al ser preguntado por la última providencia de la juez del caso máster, que ha pedido a varios profesores para que aporten antes del día 2 de agosto los trabajos de Casado por los que fue evaluado de 20 créditos.

El portavoz socialista en la Asamblea, que no ha querido "lanzar nubes de sospecha" por el hecho de que Casado haya sido elegido presidente del PP, ha considerado que si el resultado de las aclaraciones sobre su máster no fuera favorable "lastrarán toda su carrera", aunque el dirigente "espera y confía en que no sea así".

En esta línea, ha señalado que cuando Casado se presentó a las primarias del PP ya se estaba hablando del caso Máster y que las personas que le han elegido como presidente "sabían" que se pedirían "explicaciones posteriores".

CONVALIDACIONES

Además, Gabilondo ha manifestado que "no es lo más habitual" la convalidación de estas asignaturas. En concreto, ha explicado que "hay que ver" con que régimen se produjeron las convalidaciones ya que con el de 2007, Casado "tendría que hacer un Trabajo de Fin de Grado", mientras que con el de 2005, ve "complicado" la convalidación de las materias.

Asimismo, le parece "muy bien" que se lleven a cabo las investigaciones sobre este asunto, del que "espera" los resultados. "Yo siempre presumo de presumir inocencia y, por tanto, vamos a esperar a que se aclare, pero si me parece que la opinión pública, el sistema universitario y el propio interesado tienen que ver con buenos ojos que se haga una aclaración y una investigación", ha apostillado.

Al ser preguntado por la noticia adelantada por 'eldiario.es' que detalla que el Gobierno regional destinó 369.723 euros al Instituto de Derecho Público (IDP) de la URJC entre los años 2008 y 2011, Gabilondo ha indicado que hay que señalar con qué "procedimiento, mecanismo y en que concurrencia pública" se ha llevado a cabo en esta financiación.

En el caso de que la financiación se haya hecho de forma "transparente, en igualdad de condiciones y por un procedimiento tipificado", el portavoz socialista no tendrá "nada que objetar". A su juicio, esta financiación "necesita una explicación" debido a la "confluencia de tantos asuntos" en el IDP y a las "supuestas complicidades con el poder político".