Gabilondo exige al Gobierno regional la ejecución total de las normativas específicas para el colectivo LGTBI

Publicado 07/07/2018 18:13:53 CET

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha reclamado el cumplimiento y ejecución de las leyes específicas para el colectivo LGTBI de la Comunidad de Madrid, algo que a su juicio no está ocurriendo con el actual Ejecutivo autonómico liderado por el PP.

En declaraciones a los medios de comunicación en los momentos previos al arranque de la manifestación del Orgullo de la capital, Gabilondo ha afirmado que es igual de importante aprobar leyes en el parlamento como que éstas se "cumplan y se ejecuten".

Concretamente, el también exministro de Educación se refería a la ley de Protección integral contra la LGTBIfobia y la Ley integral de Transexualidad.

Respecto a la decisión de las asociaciones de no invitar al presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, a la cabecera de la pancarta, el portavoz socialista ha señalado que "nadie prohíbe" su presencia en este evento y que los colectivos han decidido su "no invitación" en la vanguardia de la marcha al entender que no es "consecuente" por la situación de incumplimiento de las normativas específicas para el colectivo.

"Espero que se ejecuten y se cumplan las leyes en todos sus puntos. Hay que cumplirlas en todos sus puntos, no solo los que le gustan al PP", ha zanjado.

Por su parte, la diputada socialista Carla Antonelli ha exigido al PP que incumpla las normativas en sus términos estrictos porque la oposición introdujo, por ejemplo en el caso de la ley contra la LGTBfobia, multitud de enmiendas con medidas que, a su juicio, no se están aplicando.

Por ello, ha censurado que no se haya desarrollado un centro de memoria para el colectivo LGTBI y que las sanciones administrativas por LGTBfobia sean escasas. En consecuencia, critica que el PP quiera hacer un "drama" de su no invitación al evento, una actitud que revela su "cinismo" porque han incumplido estas leyes durante dos años.

Mientras, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha señalado que aún queda por hacer de cara a lograr la "igualdad real" para el colectivo, como las personas 'trans' que sufren "discriminación" e incluso "marginización".

A su vez y respecto a la ausencia de Garrido, la edil del PSOE ha comentado que podía haber acudido como ciudadano al evento y que lo importante "no es hablar" del presidente de la Comunidad de Madrid sino de las personas LGTBI que tienen aún "mucho que conquistar".