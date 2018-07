Gabilondo señala que el Valle de los Caídos "no representa ninguna reconciliación" y aboga por sacar restos de Franco

Publicado 19/06/2018 14:37:42 CET

El portavoz de PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha señalado que el Valle de los Caídos "no representa ninguna reconciliación" y ha pedido que se ponga en marcha la Proposición No de Ley (PNL) del Congreso de los Diputados mediante la que se aprobó sacar los restos de Franco y entregárselos a su familia.

Así lo ha indicado Gabilondo en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, después de que el portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Oscar Puente señalara que el Gobierno intentará sacar a Franco del Valle de los Caídos "en el plazo más breve posible".

Gabilondo ha recordado la PNL que se aprobó en el Congreso sobre esta cuestión con 198 votos a favor y 140 abstenciones, a favor de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos y entregar los restos a su familia.

"Espero que se cumpla. Hay que buscar el máximo consenso y evitar que se utilicen signos de victoria de unos y de una tragedia para otros y me parece que el Valle de los Caídos no simboliza ninguna reconciliación, no es memoria de esa reconciliación", ha sostenido.

En este punto, Gabilondo ha pedido que se cumpla la PNL y se adopte la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha anunciado que sacarán los restos de Franco y entregárselos a la familia, pero que "si el consenso del Congreso habilita otras posibilidades" estarían abiertos porque el consenso "sí es un signo de reconciliación".