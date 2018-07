Gallardón cuestiona que, con su historia en el PP, sorprenda que quiera "estar cerca" de Rajoy para que sea presidente

Actualizado 22/08/2007 16:18:46 CET

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, salió hoy al paso de las críticas que, en los últimos días, le han llovido desde las filas del Partido Popular (PP) por manifestar su deseo de estar en las listas al Congreso de los Diputados de las próximas elecciones generales apelando a su historia en la formación política, "una historia de 'síes'", y recordó que siempre estará "al lado del presidente de su partido", que es quien tiene que tomar la última decisión sobre su ofrecimiento.

Durante la visita al futuro centro deportivo de alto rendimiento, 'Caja Mágica', de Madrid, Gallardón se mostró sorprendido por la avalancha de críticas. "Lo que más me ha extrañado es que a alguien le haya sorprendido lo que yo he dicho", explicó, aduciendo que "esas declaraciones son las mismas que hace dos años o que hace unos meses".

Además, el regidor de la capital recordó que lleva militando en el PP "más de 30 años, desde el día de su fundación" y que su historia en el partido está llena de 'síes', nunca de 'noes'. "Siempre he hecho todo lo que el partido me ha pedido, he asumido las responsabilidades que me han encargado sin cuestionarlas nunca, desde las más difíciles hasta las más fáciles".

Es más, Gallardón incidió en que ha aceptado los encargos del PP "en todas circunstancias, incluso algunas que se explicaban, no en razón de una ambición personal, sino en razón del interés del partido".

Tampoco quiso dejar fuera de su discurso su trayectoria como ganador de mayorías absolutas ni sus éxitos cosechados en las diversas instituciones en las que ha trabajado. "En este tiempo, he tenido el inmenso honor de poder encabezar candidaturas que, por cuatro veces consecutivas, han alcanzado mayorías absolutas en Madrid, siendo cada una de esas convocatorias mayor en número y porcentaje de votos a la anterior, y he trabajado mucho en los despachos, en la calle, en el Senado, en la Asamblea y en el Ayuntamiento".

Por eso, a Gallardón le "extraña que, después de 30 años, después de cuatro mayorías absolutas consecutivas, de los puestos de responsabilidad ocupados, alguien se sorprenda" de que se postule para "estar cerca de Mariano Rajoy para que sea presidente del Gobierno".

"SIEMPRE CON MI PRESIDENTE"

Por otra parte, Gallardón quiso dejar la polémica zanjada remitiéndose a lo dicho ayer por el presidente del PP, Mariano Rajoy. "Ayer manifestó que se pronunciará sobre mi ofrecimiento cuando se convoquen las elecciones", recordó el primer edil, quien aseguró que estará "siempre a lo que diga el presidente del PP".

"Es a Rajoy a quien le corresponde tomar las decisiones y valorar los tiempos que estime más oportunos para el partido, así que a lo que diga el presidente popular estaremos todos, y yo el primero", sentenció el alcalde, que no quiso dar mayor importancia a las palabras del secretario de Organización del PSOE, José Blanco por tener éste "intereses totalmente contrapuestos" a los suyos.

"La opinión de Blanco se explica dentro del aprovechamiento político que el PSOE pretende hacer, lógicamente, de cualquier cosa que piense que puede perjudicar al PP", razonó Gallardón, y añadió que el socialista "no tiene ningún interés en que Rajoy gane las elecciones, por eso no quiere una lista que pueda ayudarle".