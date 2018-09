Garrido aboga por "dejar de tener ansiedades" con su posible candidatura a 2019: "Lo que tenga que llegar, llegará"

Publicado 17/09/2018 10:42:25 CET

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha abogado por "vivir en el presente y dejar de tener ansiedades" de cara a su posible candidatura para las elecciones autonómicas de 2019. "Lo que tenga que llegar, llegará", ha deslizado.

En un desayuno informativo celebrado este lunes, Garrido, que ha ironizado con que no esperaba la pregunta y tendría que improvisar, ha remarcado que es normal que el presidente del PP, Pablo Casado, tenga muchas personas en la cabeza para liderar las candidaturas porque su partido tiene "mucha gente buena".

El presidente madrileño ha bromeado con que responda lo que responda a la pregunta de si le gustaría ser candidato "lo van a interpretar". "Si digo que quiero ser presidente, dirán que me postulo. Si dijera que no, que pensarían ustedes de alguien que es presidente. Digas lo que digas, la has liado", ha apostillado.

Aun así, Garrido ha vuelto a manifestar que tanto hoy como hace diez años le gustaría ser candidato a jefe del Ejecutivo autonómico y ha defendido que trabaja para "hacer las cosas bien", palabras que han provocado el aplauso de parte del público.

Pese a estas palabras, el dirigente ha insistido en que la decisión le corresponde a Casado. El presidente del PP ha evitado dar su respaldo a Garrido en los últimos días, dado que no ha asistido ni al Debate del Estado la Región, que se celebró la semana pasada en la Asamblea, ni a este desayuno.

Por otra parte, el dirigente regional ha sostenido que para recuperar a parte de su electorado hay que dar ejemplo "con su Gobierno, dar ejemplo y centrarse en el mensaje" dirigido al centro-derecha. "No tendríamos que hacer ninguna cosa extraña", ha subrayado.